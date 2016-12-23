Сахалинские клиники получили более 500 функциональных кроватей

Современные функциональные кровати получили стационары лечебных учреждений Сахалинской области к новому году. Теперь малоподвижные пациенты после операции будут выздоравливать в более комфортных условиях.

572 кровати приобретены за счет средств областного бюджета, на эти цели направили около 22 млн рублей. Такое поручение дал губернатор после посещения одной из клиник: он остался недоволен условиями содержания пациентов.

- Министерство направило запросы главврачам, те прислали свои заявки. На данный момент кроватями обеспечены реанимационные отделения, палаты интенсивной терапии и прочие структуры, где в них нуждаются люди с ограниченными функциями движения. В конце декабря оборудование поступило на Сахалин. Часть отправили в учреждения областного центра, остальные – в ЦРБ, - пояснила референт отдела материально-технического обеспечения охраны труда минздрава области Вера Беспалова.

Учреждения Южно-Сахалинска получили 326 кроватей, 140 из них - областная клиническая больница. Медики и пациенты отделения урологии рассказали о плюсах новинки. - У нас установили 45 кроватей. Для больных хирургического профиля они, конечно, удобны, имеют три режима работы: можно поднять голову, нижние конечности и тазовый отдел. Пациент при помощи пульта может самостоятельно регулировать положение. Кому-то хочется повыше, кому-то пониже, не надо каждый раз вызывать медсестру. При желании из кровати можно соорудить удобное кресло, - пояснил завотделением Петр Талолин.

Раньше в отделении урологии стояли полуавтоматические кровати. Их подъемные механизмы были сходны с пляжными лежаками. То есть самостоятельно справиться с ними пациент не мог. Еще один плюс новых коек - подъемный бортик, чтобы больные не упали. Раньше медсестры делали его самостоятельно из подручных материалов: дощечек и веревок. Пациент Владимир Мараховский встретил в отделении урологии Новый год. На кровати проводит большую часть времени, как и полагается после операции, поэтому успел оценить преимущества нового оборудования. - До этого кровати были скрипучие, неудобные. Теперь койка довольно мягкая, можно менять положение. Это важно для таких малоподвижных пациентов, как я. В управлении очень проста, поэтому отзывы только хорошие, - поделился он.