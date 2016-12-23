Участников сахалинского СпортКвеста просят сдать карточки

Участников СпортКвеста просят вернуть именные карточки, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального министерства спорта и молодежной политики.

Итоги декады спорта и здоровья, которая прошла в области во время новогодних каникул, организаторы подведут 15 января во время празднования Всемирного дня снега. Именно в этот день на СТК «Горный воздух» огласят имена победителей СпортКвеста.

- На первом этаже здания правительства по адресу: Коммунистический проспект, 39 установлен короб. Именные карточки будут принимать до 15 января. Также их можно будет принести за несколько минут до начала розыгрыша, - отметили организаторы.

Напомним, победитель СпортКвеста сможет получить главный приз – экшен-камеру GoPro и сезонный ски-пасс на «Горный воздух». Розыгрыш пройдет на глазах у зрителей. Помимо главных призов, имеются и поощрительные призы от партнеров СпортКвеста. Участники могут стать обладателями абонементов в тренажерные залы, билетов в кино, сертификатов на посещение ресторана, аксессуаров для телефона, фруктовых корзин.

На праздник приглашаются не только участники СпортКвеста. Для жителей и гостей города организаторы подготовили конкурсы, эстафеты и выступления творческих коллективов.