В Сахалинской Детской хоккейной лиге установилось «троевластие»

В областном первенстве по хоккею с шайбой среди детских команд 2001–2005 годов рождения после седьмого и восьмого туров определилась тройка фаворитов, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» организаторы.

Первые после новогодних праздников игры прошли без лидера – команды «Ногликские медведи». Самая северная команда области в целях экономии приезжает в областной центр два раза в месяц и проводит спаренные матчи. Их отсутствием воспользовались ближайшие преследователи – «Океан» из Невельска и южно-сахалинский «Кристалл».

Шестую победу подряд записали на свой счет воспитанники Дворца спорта «Кристалл». На этот раз под организованные атакующие порядки Дмитрия Евдокимова попали «Сахалинские акулы». Имея территориальное и игровое преимущество, «Кристалл» уже к началу второго периода благодаря трем точным броскам Артема Полякова и Глеба Тюрина практически снял вопрос о победителе в этой игре. Позволив соперникам лишь пару раз потревожить в «рамке» своего голкипера, «Кристалл» уверенно поставил победную точку на предпоследней минуте игры после точной атаки Алексея Панченко – 4:0.

Настоящим праздником для хоккейных гурманов стала игра дебютантов первенства – дворовой команды из Южно-Сахалинска «Пираньи» – и воспитанников холмского отделения хоккея «Холмские пантеры».

Примечательно, что в роли второго тренера «Пираний» пришлось выступить председателю Сахалинской федерации хоккея Андрею Хапочкину. При счете 0:3 сам в прошлом – в 70-х – вратарь дворовой команды «ЖЭК-7» взял на себя роль тренера голкиперов. В результате, проигрывая 0:3, южно-сахалинская команда сенсационно дважды сравнивала счет – 3:3 и 4:4. При этом отлично защитил свои ворота Максим Вдовухин. - В перерыве меня подозвал Андрей Алексеевич, успокоил и подсказал некоторые моменты игры на линии и при выходах один в ноль. Стало получаться, - поделился впечатлениями начинающий голкипер. – Жаль, что упустили ничью в самой концовке игры, но мы рады, что нашу дворовую команду допустили в турнир с такими сильными командами!

Напомним, что в этом сумасшедшем по интриге матче холмчанам удалось вырвать победу лишь за минуту до финальной сирены – 5:4. Победный гол – на счету Максима Афанасьева.

Центральным матчем седьмого тура, бесспорно, стала игра между извечными соперниками – южно-сахалинским «Альтаиром» и макаровской «Викторией». Ровная игра (с небольшим территориальным преимуществом команды из областного центра) продолжалась вплоть до середины третьего периода. При счете 2:0 южносахалинцам в течение всего трех с половиной минут в конце матча удались еще четыре разящие атаки в исполнении Колобова, Затоковенко и Шелепова. Итог – 6:0 в пользу «Альтаира».

Таким образом, набрав после восьми игр 14 очков, турнирную таблицу вновь возглавил «Океан». По 12 очков в активе «Ногликских медведей» и «Кристалла», но у северян две игры в запасе, у южносахалинцев – одна. Четвертое место, набрав по 10 очков, делят «Альтаир» и «Виктория».