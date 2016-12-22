«Сахалинэнерго» публикует данные об отпуске электроэнергии за декабрь 2016 года

ПАО «Сахалинэнерго» публикует информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам и диапазонам напряжений за декабрь 2016 года.

Информация раскрывается в соответствии с постановлением правительства РФ №24 от 21.01.2004 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». Подробную информацию о компании можно получить на сайте ПАО «Сахалинэнерго»: www.sahen.elektra.ru. Файл: Отчет Сахалинэнерго за декабрь 2016.xlsx (17,2 КБ).