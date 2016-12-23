На Сахалине стартует проект «Лыжи в школу»

Проект «Лыжи в школу» стартует в ближайшие дни в области, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

Официальное открытие проекта состоится 18 января на территории южно-сахалинской общеобразовательной школы №7 и 24 января на горе Парковой (начало – в 11:30). И уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства. Дети смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого областная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе.

- Расписание уже составлено. Школьниками будут заниматься четверо инструкторов. На вводных занятиях нашим новичкам объяснят технику безопасности, научат правильно падать и экипироваться. Кататься ребята будут на горе Парковой, - рассказал директор спортивного учреждения Дмитрий Быков.

Встать на беговые лыжи школьникам помогут в спортивной школе зимних видов спорта. Для этого учреждение закупило 35 комплектов инвентаря и приняло на баланс два снегохода для подготовки трасс. Часть техники передадут и в отдаленные районы города - Новоалександровск и Березняки.

- Сегодня огромная потребность в технике есть практически во всех районах области. Поэтому сначала решили обеспечить трассами школы, которые находятся на периферии Южно-Сахалинска. Детям, которые живут в городе, легче добраться до нашего учреждения и научиться кататься на лыжах, - отметил директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

Реализация проекта «Лыжи в школу» стала возможной благодаря меморандуму о сотрудничестве, заключенному между профильным министерством и «Эксон Нефтегаз Лимитед». В 2016 году на приобретение спортивного инвентаря, снегоходов и оборудования для прокладки лыжни было выделено 1,5 млн рублей. Сотрудничество с компанией продолжится и в этом году.