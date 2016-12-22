Bird Guard против чаек

Пернатые создают серьезную угрозу для самолетов весной и летом. Не все знают, что столица области расположена на одном из крупнейших в мире пути их миграции. Он соединяет 37 стран – от самого северного штата США до Австралии. По прогнозам специалистов, напряженная обстановка над главной воздушной гаванью Сахалина продлится с 15 марта до 5 июня. Потом напряжение пойдет на спад и ситуация снова обострится с 15 августа до 15 ноября 2017 года, рассказал старший инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов южно-сахалинского аэропорта Сталий Коняшов.

Практика показывает, что риск столкновения самолетов с птицами возрастает после схода снега и оттаивания почвы. На взлетно-посадочной полосе в этот период скапливаются дождевые черви. Чайки, у которых зрение в десять раз острее, чем у человека, издалека видят этот «подарок судьбы» и без страха садятся на летное поле. Для того чтобы их отпугнуть, внештатная орнитологическая группа аэродрома применяет специальный комплект «Сигнал охотника», который стреляет ракетами красного, желтого и зеленого цвета. Вообще чайки – птицы смелые, объясняет Коняшов, одним выстрелом их не отвадишь.

В этом году ситуация должна быть лучше – взлетную полосу стали обрабатывать противогололедными реагентами, и от этого дождевых червей должно стать намного меньше.

В период гнездования и массовых перелетов на территории воздушной гавани начинают работать две биоакустических установки «Универсал – Акустик» - АЭРО-1С. Затем вступят в работу электронные пропановые громпушки, специальное передвижное приспособление Bird Guard Super Pro.

Отпугивающие сигналы АЭРО-1С слышны на расстоянии в радиусе 1,5 километра и птицы облетают территорию аэродрома стороной.

По-прежнему опасные ситуации в небе провоцирует расположенная недалеко от воздушной гавани городская свалка, где постоянно обитают вороны и чайки. О рекультивации этого объекта говорят давно, однако воз и ныне там. Но благодаря усилению орнитологической защиты, в 2016 году не было ни одного случая столкновения самолетов или вертолетов с пернатыми, вынужденных посадок и прерванных взлетов, повреждения воздушных судов. Раньше, когда не имелось такого, как сейчас технического вооружения, риски были выше.

Здесь можно вспомнить эпизод мая 2011 года, говорит Коняшов. Ночью Ан-26, заходя на посадку, столкнулся с чайками, которые летели встречным курсом на высоте 15-25 метров. Уходить на второй круг было поздно, а птицы инстинктивно «нырнули» под снижающийся самолет и попали под винт двигателя. Воздушное судно благополучно приземлилось, но получило значительные повреждения.