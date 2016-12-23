Автохам в Южно-Сахалинске заблокировал две машины и ушел
Очередной случай автохамства зарегистрировали жители Южно-Сахалинска на ул. Дзержинского 10 января. Припаркованная с нарушениями Toyota Premio заблокировала выезд сразу двух машин.
- Я стою тут уже 10 минут! Мне нужно забирать с тренировки ребенка, а я не могу выехать. Совести нет у таких водителей! Хоть бы визитку или номер телефона под стеклом оставил! - гневно комментирует происходящее владелица небольшой малолитражки Елена.
Фотографируя авто, перекрывшее выезд, она продолжает:
- Я уже десятки раз толкала машину. Сигнализация срабатывает, а владелец ее даже не глушит. Видимо, не слышит. Разве так можно! Я просто не знаю, что мне делать! – сокрушается женщина.
Наверное, дела автохама важнее чьих-то нарушенных планов. Возможно также, что его собственное время не в пример дороже времени тех, кто ожидает его прихода. Иначе он потратил бы пять минут и припарковал машину на расположенную всего в 20 метрах автостоянку у музея книги А. П. Чехова, на которой около половины мест пустуют.
Надо отметить, что штраф за некорректную парковку Premio - 1 тыс. рублей.
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