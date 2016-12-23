Автохам в Южно-Сахалинске заблокировал две машины и ушел

Очередной случай автохамства зарегистрировали жители Южно-Сахалинска на ул. Дзержинского 10 января. Припаркованная с нарушениями Toyota Premio заблокировала выезд сразу двух машин.

- Я стою тут уже 10 минут! Мне нужно забирать с тренировки ребенка, а я не могу выехать. Совести нет у таких водителей! Хоть бы визитку или номер телефона под стеклом оставил! - гневно комментирует происходящее владелица небольшой малолитражки Елена.

Фотографируя авто, перекрывшее выезд, она продолжает:

- Я уже десятки раз толкала машину. Сигнализация срабатывает, а владелец ее даже не глушит. Видимо, не слышит. Разве так можно! Я просто не знаю, что мне делать! – сокрушается женщина.