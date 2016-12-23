Сахалинцам предстоит выбрать лучшего спортсмена 2016 года

Министерство спорта и молодежной политики проводит итоговое голосование за спортсмена 2016 года, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в ведомстве.

В окончательный список вошли лучшие спортсмены месяца, занимавшие призовые места на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного масштаба. Всего за 2016 год на голосование было выдвинуто 92 островных спортсмена. За них свои голоса отдали 45 тыс. 120 жителей области.

Итак, кандидаты на почетное звание.

Победителем голосования за март стал сахалинский гимнаст, мастер спорта России, неоднократный победитель областных и всероссийских соревнований Дмитрий Ткачук.

Дмитрий Ткачук

В апреле победил кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, победитель первенства ДФО, бронзовый призер чемпионата России Шамиль Абдурахманов. Он вошел в состав национальной сборной на Олимпиаде в Рио в качестве спарринг-партнера основного участника. В ноябре 2016 года Шамиль в составе сборной России стал серебряным призером Кубка европейских наций по вольной борьбе.

Шамиль Абдурахманов

В мае жители области отдали большинство голосов за сахалинских черлидирш, членов сборной России Валерию Терехову и Милану Селезневу. Весной девушки стали первыми на чемпионате России и на чемпионате стран Восточной Европы по чир-спорту и черлидингу. В июле 2016 года девушки стали чемпионками Европы среди двоек в номинации «чир-хип-хоп» (юниорки) в Вене.

Селезнева Терехова

Победителем июня был выбран Ильяс Нургалиев – двукратный победитель первенства ДФО по легкой атлетике в забеге на 800 и 1500 м. В прошлом году он выиграл первый областной экстремальный забег «Сахалинский рубеж». Тренируется спортсмен под руководством Алексея Жижикина.

Ильяс Нургалиев

В июле «Спортсменом месяца» стал шахматист Денис Син - победитель шахматного турнира Международных юношеских игр «Дети Азии» в Якутске. В заключительном туре он сыграл вничью с шахматистом из Монголии, что позволило сахалинцу стать победителем турнира. Денис живет и тренируется в Южно-Сахалинске под руководством Константина Сека.

Денис Син

Август 2016 года не был столь насыщенным на спортивные события. На голосование было выдвинуто всего пять спортсменов. По мнению большинства сахалинцев, принявших участие в опросе, звания «Спортсмен месяца» оказалась достойна танцевальная пара Евгений Мошенин – Дана Спицына. Мастера спорта международного класса в течение 2016 года неоднократно входили в десятку сильнейших танцевальных пар мира. А в октябре в Бостоне они стали вице-чемпионами международного турнира по танцевальному спорту серии World Open.

Дана Спицина и Евгений Мошенин

Сентябрьским победителем островитяне признали Евгения Бакаева. Сахалинец в сентябре минувшего года выиграл международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. Соревнования проходили в Минске. Спортсмен блестяще выступил в трех боях, обеспечив себе победу в весовой категории 54 кг. Тренируется боксер во Дворце спорта «Кристалл» под руководством тренера Самвела Абрамяна.

Евгений Бакаев

В октябре сахалинцы признали лучшим юного тхэквондиста Кирилла Василюка. Юноша стал обладателем бронзовой медали Кубка мира по тхэквондо МФТ. У Кирилла было 69 соперников со всего мира. Спортсмен провел пять боев и проиграл в полуфинале, тем самым обеспечив себе третье место. Турнир проходил в Венгрии.

Кирилл Василюк

«Лучшим спортсменом» ноября стала сноубордистка София Надыршина. В ее активе победа на первом этапе Кубка Абзаково в параллельном слаломе в республике Башкортостан. Помимо этого, София - неоднократный победитель и призер всероссийских детских соревнований, призер этапов Кубка Абзаково по сноуборду. Тренируется девушка под руководством Ольги Желтовой.

София Надыршина

Декабрьское голосование стало самым коротким, оно длилось всего три дня, но в нем участвовали более 6 тыс. сахалинцев. Победителем была признана невельчанка Алена Сивенко. Девушка уже несколько лет занимается тхэквондо. В конце декабря Алена стала обладательницей золотой медали среди юниоров на всероссийском турнире «Кубок Приморья» по тхэквондо, который проходил во Владивостоке. Алена выступала в весовой категории до 63 кг.

Алена Сивенко

В связи с тем, что конкурс начался только в марте 2016 года, было принято решение представить еще одного спортсмена на итоговое голосование. Ляйсан Махиянова - островная тяжелоатлетка, в декабре 2016 года стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в Эйлате (Израиль) со 2 по 10 декабря. Ляйсан на соревнованиях одержала победу с результатом: 110 кг - рывок и 131 кг - толчок. Помимо этого, девушка носит звание чемпионки первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и является мастером спорта международного класса.

Ляйсан Махиянова