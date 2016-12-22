Центр внимания. Выпуск от 10 января

Новые больничные кровати

Здоровый сон обеспечили почти шестистам пациентам по всему Сахалину. Это стало возможным благодаря большой закупке функциональных кроватей для больниц. Они управляются с помощью индивидуального пульта.

Реконструкция в совхозе

Молочная продукция совхоза «Комсомолец» станет качественнее, а условия труда в цехах переработки изменятся в лучшую сторону. Сейчас руководство предприятия проводит масштабный ремонт в цеху и параллельно строится здание для новых мощностей. Таким образом, выпуск готовой продукции увеличится в два раза.

Имущество Хорошавина

Александру Хорошавину отказали в рассмотрении кассационной жалобы на нарушение закона при обращении в госсобственность его имущества. По словам адвоката семьи экс-чиновника Ивана Миронова, официальную причину в суде пока не объяснили.

Лучший дом в Корсакове

Лучший новогодний двор выбрали в Корсакове. Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» проводился несколько лет подряд, но впервые у него был сформирован такой серьезный призовой фонд. 100 тысяч рублей на общедомовые нужды получили жильцы дома по Советской, 58.

Центр зимних видов спорта в Томари

В поисках снега точно не находятся любители крутых спусков в Томари. Комплекс, в котором три трассы разного уровня сложности, уже посетило более 500 спортсменов и туристов. С этого года центр зимних видов спорта на западном побережье Сахалина активно развивает горнолыжные трассы, открывает новые подъемники и хвалится рекордным для начала сезона наплывом туристов

Вручение баяна в Смирных

Смирныховская школа искусств получила одиннадцать новых баянов для учащихся. Инструменты закупила местная администрация.

Епархия в Маячке

Рождественский подарок сахалинским детям преподнесли московские музыканты. Этнической ансамбль «Русичи» побывал в социально-реабилитационном центре «Маячок». Зрители не просто смотрели концерт, но пели и танцевали вместе с артистами.

ГТО среди взрослых

В России стартовал 3 этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Теперь наряду со школьниками и студентами выполнить нормативы на знаки отличия сможет и взрослое население от 18 лет и старше, вплоть до 80 лет.

Следи за собой

В Южно-Сахалинске стартовал очередной сезон проекта Центра молодёжных инициатив «Социальный фитнес». Бесплатные занятия на беговых лыжах теперь каждую субботу и воскресенье проходят на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва зимних видов спорта.

Синоптики о погоде

Информация от синоптиков. Привычного количества снега жители южной части Сахалина дождутся лишь после двадцатых чисел января. В ближайшую неделю глубоких циклонов здесь не ожидается.