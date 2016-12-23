Центр внимания. Выпуск от 10 января
В этом выпуске: крепкий сон - залог здоровья, больше и вкуснее, 100 тысяч за красоту, урок живой истории, спорт и другие новости.
Новые больничные кровати
Здоровый сон обеспечили почти шестистам пациентам по всему Сахалину. Это стало возможным благодаря большой закупке функциональных кроватей для больниц. Они управляются с помощью индивидуального пульта.
Реконструкция в совхозе
Молочная продукция совхоза «Комсомолец» станет качественнее, а условия труда в цехах переработки изменятся в лучшую сторону. Сейчас руководство предприятия проводит масштабный ремонт в цеху и параллельно строится здание для новых мощностей. Таким образом, выпуск готовой продукции увеличится в два раза.
Имущество Хорошавина
Александру Хорошавину отказали в рассмотрении кассационной жалобы на нарушение закона при обращении в госсобственность его имущества. По словам адвоката семьи экс-чиновника Ивана Миронова, официальную причину в суде пока не объяснили.
Лучший дом в Корсакове
Лучший новогодний двор выбрали в Корсакове. Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» проводился несколько лет подряд, но впервые у него был сформирован такой серьезный призовой фонд. 100 тысяч рублей на общедомовые нужды получили жильцы дома по Советской, 58.
Центр зимних видов спорта в Томари
В поисках снега точно не находятся любители крутых спусков в Томари. Комплекс, в котором три трассы разного уровня сложности, уже посетило более 500 спортсменов и туристов. С этого года центр зимних видов спорта на западном побережье Сахалина активно развивает горнолыжные трассы, открывает новые подъемники и хвалится рекордным для начала сезона наплывом туристов
Вручение баяна в Смирных
Смирныховская школа искусств получила одиннадцать новых баянов для учащихся. Инструменты закупила местная администрация.
Епархия в Маячке
Рождественский подарок сахалинским детям преподнесли московские музыканты. Этнической ансамбль «Русичи» побывал в социально-реабилитационном центре «Маячок». Зрители не просто смотрели концерт, но пели и танцевали вместе с артистами.
ГТО среди взрослых
В России стартовал 3 этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Теперь наряду со школьниками и студентами выполнить нормативы на знаки отличия сможет и взрослое население от 18 лет и старше, вплоть до 80 лет.
Следи за собой
В Южно-Сахалинске стартовал очередной сезон проекта Центра молодёжных инициатив «Социальный фитнес». Бесплатные занятия на беговых лыжах теперь каждую субботу и воскресенье проходят на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва зимних видов спорта.
Синоптики о погоде
Информация от синоптиков. Привычного количества снега жители южной части Сахалина дождутся лишь после двадцатых чисел января. В ближайшую неделю глубоких циклонов здесь не ожидается.
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