К северу Сахалина и Курил подступает очередной циклон

В трех муниципальных образованиях Сахалинской области синоптики обещают 11 января неблагоприятные гидрометеорологические явления, предупреждает региональное управление МЧС России.

По прогнозам Сахгидромета, на территории Охинского и Ногликского районов ожидается метель. Высота снежного покрова будет варьироваться от 7 до 19 мм, порывы ветра достигнут 22 м/сек. Такие же осадки синоптики обещают на Парамушире. А вот ветер в Северо-Курильском районе усилится до 32 м/сек.

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Специалисты рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта, отложить выезды на рыбалку, охоту и т. п. на период действия предупреждения. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

В случае необходимости островитянам необходимо обратиться в дежурные службы.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. Полякова – 75-14-88.