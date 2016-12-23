Более 200 туристов посетили Итуруп за год

Более 200 туристов из разных уголков России и зарубежных стран посетили Итуруп в 2016 году. Половина из них - сахалинцы.

Как сообщила РИА «Сахалин-Курилы» управляющий туристско-гостиничным комплексом АО «Гидрострой» Марина Евгенова, помимо россиян, желание побывать на самом крупном острове Курильской гряды изъявили граждане Южной Кореи, Италии, Франции, Казахстана и Украины. Около 80% путешественников приезжали на Итуруп летом.

Изначально компания планировала привлечь на остров до 1000 туристов. Но этому не суждено было сбыться по ряду причин.

- Прошлый год был нашим первым годом работы. Мы тестировали инфраструктуру острова, изучали другие важные нюансы, - рассказала Евгенова. – Треть туристов мы потеряли из-за сложной и нестабильной логистики. Сказались, в первую очередь, поломка «Полариса», а также нерегулярные выходы в море теплохода «Игорь Фархутдинов» в связи с плохими погодными условиями. Кроме того, подскочили цены на авиабилеты.

26 января в 17:30 в Сахалинской областной научной библиотеке пройдёт презентация туристической программы «Гидростроя»