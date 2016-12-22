Более 200 туристов посетили Итуруп за год
Более 200 туристов из разных уголков России и зарубежных стран посетили Итуруп в 2016 году. Половина из них - сахалинцы.
Как сообщила РИА «Сахалин-Курилы» управляющий туристско-гостиничным комплексом АО «Гидрострой» Марина Евгенова, помимо россиян, желание побывать на самом крупном острове Курильской гряды изъявили граждане Южной Кореи, Италии, Франции, Казахстана и Украины. Около 80% путешественников приезжали на Итуруп летом.
Изначально компания планировала привлечь на остров до 1000 туристов. Но этому не суждено было сбыться по ряду причин.
- Прошлый год был нашим первым годом работы. Мы тестировали инфраструктуру острова, изучали другие важные нюансы, - рассказала Евгенова. – Треть туристов мы потеряли из-за сложной и нестабильной логистики. Сказались, в первую очередь, поломка «Полариса», а также нерегулярные выходы в море теплохода «Игорь Фархутдинов» в связи с плохими погодными условиями. Кроме того, подскочили цены на авиабилеты.
26 января в 17:30 в Сахалинской областной научной библиотеке пройдёт презентация туристической программы «Гидростроя»
По словам руководителя турагентства, тарифы на авиаперевозки с материка в Курильск и обратно составляют 19 тыс. рублей. Согласно анализу агентов компании, это слишком много, ведь жители материка в основном путешествуют семьями – по три-четыре человека. При таком раскладе билеты им обойдутся в кругленькую сумму. Для сахалинцев стоимость проезда в обе стороны – 11800 рублей.
- В декабре к нам планировала приехать группа туристов из Москвы и Приморья, но из-за высоких цен на авиабилеты поездка сорвалась, - отметила Евгенова. – В результате перед Новым годом остров посетили только пять сахалинцев, которые ещё осенью отправляли нам заявки. В январе прибыли ещё двое островитян и трое туристов с Камчатки.
Программа отдыха на Итурупе тоже подорожала. Если в 2016-м стоимость четырёхдневного тура для одного человека была 25500 рублей, то теперь - 33500.
Напомним, программа включает посещение термальных вод «Ванночки», обзорные экскурсии: посещение районного и школьного краеведческих музеев в Курильске, вулкана Баранского (прогулка по фумарольному полю, купание в реке Кипящей), поездки к заливу Касатка, на рыборазводный завод, осмотр лавовых скал вулкана Богдан Хмельницкий. Также предусмотрено катание на квадроциклах, сноубордах, лыжах и многое другое.
В этом году, если с логистикой будет всё в порядке, «Гидрострой» организует тур сразу на три острова – Итуруп, Кунашир и Сахалин. Жители и гости региона смогут побывать на основных туристических объектах, находящихся в открытом доступе.
Кроме того, организаторы планируют предложить путешественникам гастрономический тур на Итуруп с дегустацией рыбных блюд.
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