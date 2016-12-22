Сахалинец пытался застрелиться после ссоры с женой
33-летний житель села Парусного Томаринского района хотел свести счеты с жизнью.
Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, 1 января мужчину с огнестрельным ранением доставили в реанимационное отделение Красногорской больницы, где ему была оказана экстренная медицинская помощь.
Установлено, что мужчина, поссорившись с супругой, выстрелил себе в голову из обреза малокалиберной винтовки. Это произошло в его квартире.
По данному факту следствие проводит проверку.
Комментарии