Сахалинец пытался застрелиться после ссоры с женой

33-летний житель села Парусного Томаринского района хотел свести счеты с жизнью.

Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, 1 января мужчину с огнестрельным ранением доставили в реанимационное отделение Красногорской больницы, где ему была оказана экстренная медицинская помощь.

Установлено, что мужчина, поссорившись с супругой, выстрелил себе в голову из обреза малокалиберной винтовки. Это произошло в его квартире.

По данному факту следствие проводит проверку.