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10 января 18:55 / Общество / следком / суицид  

Сахалинец пытался застрелиться после ссоры с женой

33-летний житель села Парусного Томаринского района хотел свести счеты с жизнью.

Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, 1 января мужчину с огнестрельным ранением доставили в реанимационное отделение Красногорской больницы, где ему была оказана экстренная медицинская помощь.

Установлено, что мужчина, поссорившись с супругой, выстрелил себе в голову из обреза малокалиберной винтовки. Это произошло в его квартире.

По данному факту следствие проводит проверку.

Теги  Суицид Следком

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