Двое сахалинцев убили земляка и труп выкинули в сточную канаву

У жительницы Невельска пропал 33-летний сын, и женщина обратилась за помощью в местный следственный отдел.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, в ходе проверки установлено, что 5 января этого года примерно в 03:30 мужчина ссорился с неизвестными лицами возле дома №61 на ул. Железнодорожной. Затем все сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Родственники, друзья и знакомые информацией о местонахождении мужчины не располагали. Уезжать куда-либо на длительное время невельчанин не собирался. С учетом всех обстоятельств следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Расследование привело к двум жителям портового города 30 и 40 лет. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу.

По версии следствия, ссора возникла из-за того, что мужчины обвинили жертву в краже золотого кольца у одного из них. Когда драка истину не прояснила, криминальная парочка предложила проехаться для продолжения разговора. По дороге на старое местное кладбище машина застряла в районе дачного массива. Сообщники вывели жертву из авто, зверски избили руками, ногами и монтировкой. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, они погрузили тело в багажник машины, вывезли за Ловецкий перевал и уже в Анивском районе выкинули тело в сточную канаву.

В жестоком убийстве мужчины признались под давлением добытых следствием улик и показали местонахождение трупа. Следственная группа также разыскала свидетелей конфликта и с помощью металлоискателя обнаружила орудие убийства монтировку.