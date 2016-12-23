Пять человек погибли в ДТП на Сахалине

Пять человек погибли при столкновении грузового автомобиля и машины скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

Авария случилась 11 января на 203-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с Isuzu Elf. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Погибли пять человек, среди них водитель грузовика и четверо граждан, находившихся в автомобиле скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи Поронайской ЦРБ и две грузовые машины. Медицинской сестре и водителю одного из автомобилей удалось выжить. Прибывшая в течение нескольких минут бригада скорой помощи из Макаровской ЦРБ оперативно доставила пострадавших в больницу, где им была оказана необходимая помощь.

Также на месте аварии работают экстренные службы, главный врач Поронайской ЦРБ. Для родственников организована служба психологической поддержки, необходимую помощь и консультацию можно получить по телефону 42-42-10.

Как позднее сообщили в региональном управлении МВД России, следственный отдел по факту ДТП, повлекшего гибель пяти человек, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.