Федеральные льготники Сахалина и Курил сделали свой выбор
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области подвело итоги выбора федеральными льготниками, проживающими на островах, способа получения набора социальных услуг в 2017 году.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, его предоставляют полностью или частично в натуральном выражении или в денежном эквиваленте.
Из набора соцуслуг инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и другие категории льготников могут выбрать обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами путевку на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний) и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
В Сахалинской области проживает почти 27 тыс. федеральных льготников, имеющих право на получение государственной помощи.
От получения всего набора социальных услуг или отдельных его частей в натуральной форме можно отказаться, написав заявление в территориальный орган ПФР. Если человек уже подавал такое заявление и хочет получать денежный эквивалент и в последующие годы, то в ведомство необходимо обращаться только в случае изменения своего решения. Если же островные льготники пожелают с 1 января 2018 года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появится у человека впервые, то заявление в Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октября 2017 года.
3 тыс. 742 федеральных льготника в 2017 году полностью или частично будут получать денежный эквивалент за набор социальных услуг.
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