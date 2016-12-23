Федеральные льготники Сахалина и Курил сделали свой выбор

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области подвело итоги выбора федеральными льготниками, проживающими на островах, способа получения набора социальных услуг в 2017 году.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, его предоставляют полностью или частично в натуральном выражении или в денежном эквиваленте.

Из набора соцуслуг инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и другие категории льготников могут выбрать обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами путевку на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний) и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Кстати В Сахалинской области проживает почти 27 тыс. федеральных льготников, имеющих право на получение государственной помощи.