ДТП на Сахалине: фото очевидцев
В Макаровском районе возле села Поречье произошла страшная авария, в результате которой погибли пять человек и два пострадали.
По данным очевидцев, судя по расположению транспорта, грузовик выехал на встречную полосу. При лобовом столкновении УАЗ скорой загорелся.
По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, пожарные прибыли к месту пожара через десять минут после поступления сигнала. К настоящему времени пожар ликвидирован. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов.
В ликвидации последствий ДТП в Макаровском районе были задействованы 12 человек и 4 единицы техники экстренных служб района.
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