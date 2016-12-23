ДТП на Сахалине: фото очевидцев

В Макаровском районе возле села Поречье произошла страшная авария, в результате которой погибли пять человек и два пострадали.

По данным очевидцев, судя по расположению транспорта, грузовик выехал на встречную полосу. При лобовом столкновении УАЗ скорой загорелся.

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По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, пожарные прибыли к месту пожара через десять минут после поступления сигнала. К настоящему времени пожар ликвидирован. Проведена очистка дорожного полотна от горюче-смазочных материалов.