Председатель Сахалинской региональной общественной организации по защите животных «Животные. Территория спасения»

О деятельности волонтеров Сахалинской региональной общественной организации «Животные. Территория спасения», о том, что делать, если вы обнаружили бездомных животных,что такое передержка и почему необходима стерилизация, расскажет председатель организации Ольга Соколова. Вопросы принимаются до 18 января, ответы будут опубликованы после 25 января.