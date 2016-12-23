Московские «Русичи» подарили сахалинцам вечер старинной русской музыки
Уникальный ансамбль древнерусской музыки «Русичи» подарил сахалинцам незабываемый концерт в рамках ежегодных «Рождественских встреч». Мероприятие прошло 10 января в киноконцертном зале «Октябрь».
Этот светлый праздник отмечается на Сахалине с 2002 года. Каждый год организаторы - министерство культуры и архивного дела области и Южно-Сахалинская и Курильская епархия - готовят что-то новое. В этот раз они решили порадовать православных концертом известного столичного ансамбля «Русичи», который существует уже более 30 лет. Песни в его исполнении можно услышать в таких известных фильмах, как «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, «Тихий Дон» Сергея Бондарчука.
По словам протоиерея Виктора Горбача, впервые музыканты посетили регион в 2015 году на День Крещения Руси. Их выступление вызвало большой интерес у зрителей и бурю оваций, в связи с чем местное духовенство решило пригласить трио ещё раз. В этом году «Русичи» подготовили для сахалинского зрителя программу с традиционными рождественскими колядками, духовными кантами, древнерусскими былинами и балладами, народными песнями и произведениями военных лет. Кстати, музыкальные инструменты артисты изготавливают сами.
На вечере прозвучало порядка 20 композиций, которые никого не оставили равнодушным. Гости активно общались со зрителями, «юморили», делились впечатлениями от острова.
- Сахалин – очень красивое место, сакральное и необычное. Мы побывали во многих уголках России и за рубежом. Каждый по-своему особенный. Ваш остров не исключение, здесь живут прекрасные люди, открытые, с детской душой. Вы излучаете свет и тепло. Низкий вам поклон за это, - обратился к зрителям руководитель трио Валентин Жигалин.
- Приезжая к вам, мы не ощущаем, что попали на остров. Наши дачи находятся в 50 и 100 километрах от Москвы, но из-за пробок на дорогах туда порой добираться дольше, чем до вас. Вот мы и подумали, может, нам лучше здесь дачу построить, - пошутил он.
Сахалинской погодой артисты тоже остались довольны.
- У нас в Москве такой «дубак», так холодно. А у вас прямо благодать Божия. Светит солнце, тихо идёт снежок. А вокруг - горы! Красота! - восхищались гости.
Праздник посетили губернатор Олег Кожемяко и архиепископ Тихон.
- Рождество - очень добрый и светлый праздник, который объединяет всех нас. Поэтому мы всегда встречаем его с особым чувством, - сказал глава региона. - У праздника есть свои обычаи и традиции, одна из них – проводить рождественские встречи с духовными и народными песнями. Отрадно, что такие встречи у нас проходят ежегодно. В прошлом году к нам приезжали артисты ансамбля «Казачий круг». В этот раз - замечательный коллектив старинных народных песен и музыки «Русичи». Он ещё раз напомнит нам о той духовной культуре, исконных ценностях для каждого православного человека, которые передаются из поколения в поколение. Это очень важно и необходимо для укрепления нашего единства и веры.
Владыка поблагодарил региональное правительство за прекрасные подарки, которые ежегодно в этот день получают островитяне, а именно – концерты известных российских исполнителей и коллективов.
«Русичи» — ансамбль древнерусской музыки и народной импровизации, основанный в 1980 году как студия «Круг» при фабрике «Дукат» (руководитель — Борис Базуров). Позже из мужского состава «Круга» образовался ансамбль «Московские рожечники» — прообраз будущего ансамбля «Русичи», название которого впервые прозвучало в 1985 году.
Со дня основания ансамбля его неизменным участником является Виталий Галицкий — автор всех постановок, мастер, воссоздавший уникальные русские музыкальные инструменты XI–XV веков, которыми овладели все участники ансамбля (гусли, гудки, рога, пастушьи трубы, дудки калюки, донской рылей, колесная лира, лютня).
Как профессиональный коллектив, ансамбль известен с 1983 года. Широкая известность пришла после участия в конкурсе народной песни в Краснодаре, Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах в Туле и участия в съемках фильма «Русь изначальная». В этот же период вышел первый диск, который так и назывался – «Русичи». В 1991 году ансамбль участвовал в Каннском фестивале и объездил с концертами многие города Франции, Германии, Польши, Австрии, Италии, Мальты, Кипра, Израиля. И всюду — в США, в Европе, на родине — «Русичей» встречали как уникальное, единственное в своем роде явление русской культуры.
Для участия в съемках «Тихого Дона» режиссер Сергей Бондарчук пригласил именно «Русичей». Еще одной важной вехой в развитии ансамбля стало участие в драматических постановках Московского театра на Малой Бронной.
В 1998 году ансамбль стал лауреатом премии «Ангельский глас России». Благодаря многолетним изысканиям, экспедициям в далекие деревни, изучению древнерусской духовной музыки, ансамбль восстанавливает утраченный пласт культуры, одаривая потрясенных слушателей и зрителей шедеврами военно-исторических песен XV–XIX веков, казачьих народных драм, древнерусских былин и баллад, основанных на традициях русского православного песнопения.
Ансамбль издал компакт-диски «Уникальная музыка Древней Руси», «Не посрамим земли русской», «Вольница», «Бывали дни весёлые», «Мы шли, чтоб Родину спасти», сборник MP3 «Русичи».
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