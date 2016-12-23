Московские «Русичи» подарили сахалинцам вечер старинной русской музыки

Уникальный ансамбль древнерусской музыки «Русичи» подарил сахалинцам незабываемый концерт в рамках ежегодных «Рождественских встреч». Мероприятие прошло 10 января в киноконцертном зале «Октябрь».

Этот светлый праздник отмечается на Сахалине с 2002 года. Каждый год организаторы - министерство культуры и архивного дела области и Южно-Сахалинская и Курильская епархия - готовят что-то новое. В этот раз они решили порадовать православных концертом известного столичного ансамбля «Русичи», который существует уже более 30 лет. Песни в его исполнении можно услышать в таких известных фильмах, как «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, «Тихий Дон» Сергея Бондарчука.

По словам протоиерея Виктора Горбача, впервые музыканты посетили регион в 2015 году на День Крещения Руси. Их выступление вызвало большой интерес у зрителей и бурю оваций, в связи с чем местное духовенство решило пригласить трио ещё раз. В этом году «Русичи» подготовили для сахалинского зрителя программу с традиционными рождественскими колядками, духовными кантами, древнерусскими былинами и балладами, народными песнями и произведениями военных лет. Кстати, музыкальные инструменты артисты изготавливают сами.

На вечере прозвучало порядка 20 композиций, которые никого не оставили равнодушным. Гости активно общались со зрителями, «юморили», делились впечатлениями от острова. - Сахалин – очень красивое место, сакральное и необычное. Мы побывали во многих уголках России и за рубежом. Каждый по-своему особенный. Ваш остров не исключение, здесь живут прекрасные люди, открытые, с детской душой. Вы излучаете свет и тепло. Низкий вам поклон за это, - обратился к зрителям руководитель трио Валентин Жигалин. - Приезжая к вам, мы не ощущаем, что попали на остров. Наши дачи находятся в 50 и 100 километрах от Москвы, но из-за пробок на дорогах туда порой добираться дольше, чем до вас. Вот мы и подумали, может, нам лучше здесь дачу построить, - пошутил он. Сахалинской погодой артисты тоже остались довольны. - У нас в Москве такой «дубак», так холодно. А у вас прямо благодать Божия. Светит солнце, тихо идёт снежок. А вокруг - горы! Красота! - восхищались гости.

Праздник посетили губернатор Олег Кожемяко и архиепископ Тихон. - Рождество - очень добрый и светлый праздник, который объединяет всех нас. Поэтому мы всегда встречаем его с особым чувством, - сказал глава региона. - У праздника есть свои обычаи и традиции, одна из них – проводить рождественские встречи с духовными и народными песнями. Отрадно, что такие встречи у нас проходят ежегодно. В прошлом году к нам приезжали артисты ансамбля «Казачий круг». В этот раз - замечательный коллектив старинных народных песен и музыки «Русичи». Он ещё раз напомнит нам о той духовной культуре, исконных ценностях для каждого православного человека, которые передаются из поколения в поколение. Это очень важно и необходимо для укрепления нашего единства и веры. Владыка поблагодарил региональное правительство за прекрасные подарки, которые ежегодно в этот день получают островитяне, а именно – концерты известных российских исполнителей и коллективов.