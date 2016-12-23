Расследование ДТП с пятью жертвами на Сахалине на контроле губернатора

Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем скорой помощи, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» пресс-секретарь главы региона.

Руководитель области сегодня выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек.

Напомним, по предварительным данным, авария произошла сегодня около 08:20. Карета скорой помощи Поронайской центральной районной больницы везла двух пациентов в областной центр. Их сопровождали медицинская сестра и родственница одного из больных. На 203-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Гребенского машина врезалась в грузовик, стоявший без включенных габаритных огней. В результате столкновения погибли водители машин, пациенты, родственница одного из больных. Медсестра получила травмы. Ее оперативно доставили в ближайшую больницу в Макарове.

В аварии пострадала еще одна грузовая машина. Ее водитель получил травмы, но от госпитализации отказался.

По сведениям областного министерства здравоохранения, для родственников погибших и пострадавших организована служба психологической поддержки по телефону (4242) 42-42-10.

Как добавили в областной прокуратуре, надзорное ведомство в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым ДТП организовало проверку. Прокурорам Южно-Сахалинска, Поронайска и Макарова поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками аварии. Прокуратура области также решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Для координации совместных действий на место происшествия выехал зампрокурора области.