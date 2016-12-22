Южносахалинцев приглашают участвовать в фестивале-конкурсе «Виктория»

В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, творческое состязание для школьников областного центра состоится 27 января во Дворце детского и юношеского творчества.

Участниками фестиваля могут стать как коллективы, так и отдельные исполнители. Они могут представить членам жюри произведения в нескольких направлениях. У солистов будет возможность блеснуть в жанре эстрадного, народного и академического вокала, у ансамблей – в составе дуэтов, трио и вокальных групп. Единственное ограничение для участников – использование фонограмм. В жанре художественного чтения конкурсанты имеют право представить и литературно-музыкальные композиции.

Участники разделены на возрастные группы 7-10, 11-14 и 15-18 лет. Их ждут номинации «Песни и стихи Победы» (песни и стихи военных лет, о войне, Победе), «Родина, армия, долг» (солдатские песни и стихи о Российской армии), «Мы в России живем, о России поем и читаем» (песни и стихи гражданской направленности). В рамках празднования 70-летия образования Сахалинской области творческим коллективам можно включать в репертуар и произведения сахалинских авторов.

Выступления участников будет судить жюри в составе островных музыкантов, поэтов и хореографов. Они оценят соответствие произведений теме фестиваля-конкурса, технику и мастерство исполнения, чувство ритма, чистоту интонации, дикцию, выдержанность жанра и стиля, сценическую культуру и др. Победители примут участие в областном этапе фестиваля-конкурса «Виктория».

Для участия необходимо до 23 января сдать заявку по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 20 (каб. 33а). К ней необходимо приложить согласие родителей (законных представителей) на передачу и обработку персональных данных учащихся.

Справки по телефону (4242) 72-74-57 либо по электронному адресу tereshenko-alena07@mail.ru.