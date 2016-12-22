Сахалинец не устоял перед искушением легких денег

Долинские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

О пропаже денег со счета заявил стражам порядка житель райцентра. По его словам, он пришел к соседу и попросил помочь сделать заказ через Интернет. В момент оплаты произошла ошибка, и заказ остался незавершенным. Мужчина вернулся домой. Однако данные банковской карты остались в памяти компьютера соседа. Он решил этим воспользоваться и приобрел на свой телефон приложения и игры на сумму 29 тыс. 509 рублей. Но развлекался приобретением 26-летний парень недолго. Стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции и имеет судимость.

Теперь любитель виртуальных игр стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.