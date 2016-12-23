Продавец из Поронайска украла смартфон за 56 тыс. рублей в своем же магазине

Полицейские Поронайска задержали женщину, которая подозревается в краже дорогостоящего телефона.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, злоумышленнице приглянулся смартфон, который продавался в ее же магазине.

Стражи порядка выяснили, что 25-летняя горожанка работает в поронайском отделе федеральной розничной торговой сети. В его ассортименте есть и мобильные гаджеты. У молодой женщины был доступ к складу, что, видимо, и склонило ее к преступлению. Она похитила модель популярного телефона стоимостью 56 тыс. рублей, а затем успела продать его за 20 тыс. рублей.

Пропажу заметили во время ревизии. Управляющий торговой точкой сообщил о происшествии в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование. Им удалось установить причастность одной из сотрудниц к пропаже. Кроме того, они смогли определить и личность покупателя, у которого впоследствии был изъят смартфон.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.