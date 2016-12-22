Сахалинскую федерацию черлидинга признали лучшей в России

В Москве состоялось итоговое совещание Федерации черлидинга России, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Его участники, которые представляли все регионы страны, подвели итоги работы за 2016 год. По достигнутым результатам организаторы наградили наиболее отличившиеся подразделения федерации в пяти номинациях.

Сахалинская область завоевала победу сразу в двух номинациях – «Лучший регион» и «Регион-лидер».

- Сказать, что мы рады – ничего не сказать. Проделана огромная работа тренерского состава, преподавателей, детей и родителей. Спасибо им всем за труд, - отметила руководитель региональной федерации Кристина Лях.

Остальные награды достались федерациям Тверской (За большое количество резерва в сборную РФ) и Московской (Самой массовой по количеству занимающихся) областей, Пермского края (Креативный менеджер).

В настоящее время островные черлидерши готовятся к чемпионату и первенству области. Турнир состоится 15 января в волейбольном центре «Сахалин». А уже в конце февраля сборная области в составе 60 человек (в их числе впервые есть представители Корсакова) отправится в Москву на чемпионат и первенство России.