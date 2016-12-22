Весь север Сахалина накроет метель

Сильный снег и метель ожидаются на территории четырёх муниципальных образований Сахалина. Штормовое предупреждение сегодня распространило региональное управление МЧС России.

По прогнозам синоптиков Сахгидромета, сегодня вечером и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется обильный снегопад. Осадки достигнут 7-19 мм, местами 20 мм и более. Порывы ветра 22-27 м/сек сократят видимость до 500 м.

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Специалисты рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта, отложить выезды на рыбалку, охоту и т. п. на период действия предупреждения. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

В случае необходимости островитянам необходимо обратиться в дежурные службы.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. Полякова – 75-14-88.

Кроме того, по прогнозам Сахгидромета, 12 и 13 января в Александровск-Сахалинском районе возможны сходы одиночных лавин.