21-летний сахалинец ограбил мать приятеля

21-летний житель Холмска украл у матери приятеля 144 тыс. японских иен и 100 долларов США. Общая сумма в рублях составила 90 тыс. рублей, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полиция установила, что сын потерпевшей отмечал новогодние праздники в своей квартире в компании приятелей. Один из гостей залез в шкаф 39-летней хозяйки и взял иностранную валюту. Позже деньги он обменял на российские рубли и купил на них иномарку.

10 января женщина обратилась с заявлением о краже в полицию. Сотрудники уголовного розыска нашли преступника по горячим следам. Автомобиль изъяли, а на молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, недавно фигурантами уголовного дела стали двое жителей холмского села Правда. Один из них был сожителем женщины, которая присматривала за квартирой односельчанина, находившегося на стационарном лечении в больнице областного центра. Злоумышленники украли у него телевизор за 31 тыс. рублей и продали за 2 тысячи, чтобы купить выпивку и продолжить отмечать новогодние праздники.

Похищенное имущество изъято и скоро вернется владельцу.