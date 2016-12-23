«Аврора» пустит на Курилы второй самолет

Авиакомпания «Аврора» пополнила парк очередным воздушным судном, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве.

Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета, сейчас он находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов.

- Данные самолеты отвечают всем международным требованиям. Эксплуатироваться они будут в первую очередь на линиях внутри Сахалинской области - выполнять полеты на Курильские острова, на север Сахалина, - рассказал референт министерства транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Глауб.

Двухмоторный турбовинтовой самолет для линий средней протяженности развивает крейсерскую скорость до 667 км в час. Дальность полета – 2 532 км. В салоне могут разместиться 70 пассажиров.

Средства на покупку новых машин выделены по инициативе губернатора региона Олега Кожемяко.

- Сегодня правительство области ведет большую работу по улучшению социально-экономической ситуации на островах. Для этого крайне важно обеспечить транспортную доступность - вопрос для жителей отдаленных населенных пунктов Шикотана и Парамушира - один из самых насущных. Благодаря приобретению новых самолетов воздушное сообщение с Курильскими островами станет более надежным, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, данное воздушное судно будет выполнять полеты как по внутриобластному направлению, так и на межрегиональных линиях с невысокими пассажиропотоками.

- С получением нового лайнера мы успешно завершили программу пополнения парка воздушными судами этого типа в среднесрочной перспективе. Уже в ближайшие дни мы сможем увеличить регулярность полетов из областного центра в Курильск и Южно-Курильск, - сказал Константин Сухоребрик.