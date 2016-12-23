Рейсовый автобус на Сахалине улетел в кювет

Рейсовый автобус на юге Сахалина улетел в кювет. Пассажиры не пострадали.

Происшествие случилось на 12-м километре участка трассы Огоньки - Южно-Сахалинск. Как сообщили корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» в единой дежурной диспетчерской службе Анивского района, 10-часовой автобус двигался из Невельска в областной центр. Причиной ДТП стала проезжавшая рядом с автобусом машина.

- Поднятая автомобилем снежная пыль на время ограничила видимость. Водитель решил прижаться к обочине, однако неправильно рассчитал расстояние и съехал в кювет, - рассказали там.

Пассажиры отделались легким испугом. Все они покинули место происшествия на других авто. Завалившийся автобус уже подняли, он самостоятельно продолжил движение.