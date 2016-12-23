На Сахалине гражданин Узбекистана зарезал соотечественника

В первый день нового года в Южно-Сахалинске на улице обнаружено тело 44-летнего гражданина Республики Узбекистан с признаками насильственной смерти.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, сообщение о находке возле дома №80 на ул. Западной поступило в ведомство в 04:40. По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний соотечественник жертвы. В настоящее время он заключен под стражу. Ему инкриминируется убийство, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

По версии следствия, фигурант проживал на ул. Западной у своей сожительницы. 31 декабря 2016 года 44-летний мужчина пришел к паре встречать Новый год. Во время застолья между соотечественниками разгорелась ссора, причиной которой стала ревность хозяина к своей подруге. В порыве гнева сожитель ударил кухонным ножом гостя в грудь. От раны мужчина скончался на месте происшествия. От трупа местный Отелло избавился просто: завернул тело в одеяло и вынес его на улицу подальше от дома.