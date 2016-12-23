Планы и провалы

Мы продолжаем проект «О чем писали «Губернские ведомости» 25 лет назад». Не все помнят, что 2 января был объявлен выходным только с 1993 года, а длинные новогодние каникулы появились еще позже. Третий номер газеты «Губернские ведомости» вышел 4 января. Четвертый – 11 января. Они очень похожи по тематике

Надежда на рыбу

Сюжет

«Губернским ведомостям» 25 лет В третьем номере газета отдает две полосы под доклад губернатора области Валентина Федорова перед областным Советом о критичном положении дел в области, особенно с продовольствием. «Старая распределительная система распалась, рынка товаров и продовольствия практически нет. Нас, как и другие окраины, по сути, бросают на произвол судьбы. Надеяться впредь не на кого. В надвигающемся хаосе, пока не заработает рынок, рассчитывать приходится только на себя, на свои силы… Не исключено, что рыба, картофель, овощи, молоко собственного производства станут на какое-то время основными продуктами питания…» В следующем номере отчет о встрече губернатора с охинцами. «– Ваше отношение к «романтикам» в российском правительстве? – Я не одобряю тот курс, который сейчас проводится в Москве, имея в виду экономическую политику. Это политика второго сорта… Я не согласен с освобождением цен, их повышением. Моя концепция экономического развития совсем другая… Но эта концепция не находит одобрения в правительстве… – Кто же все-таки виноват, что в наших магазинах нет рыбы и рыбной продукции? – Что же касается рыбы, то у вас ее нет сейчас, не было в достатке и летом. Почему? Потому что у вас мало частных предприятий». Однако частные предприятия в этом плане как раз уже попадали под огонь критики, чему свидетельство – опубликованная «Телеграмма в номер»: «На сессии областного совета рядом депутатов областного совета распространена ложная информация о якобы массовом вывозе рыбы и икры фирмой «Татьяна» за пределы области. Категорически протестую против клеветы, требую привлечения к ответу распространителей ложной информации… Генеральный директор Бандюков».

Нужна защита

Евгений Васин продолжает публикацию своих фотографий из серии «Просто жизнь» с авторскими подписями: «Безумные надежды согревают их: вдруг выбросят творожок, молочку, маночку или жирок кулинарный... И хорошо бы чай – вот о чем раньше голова не болела… Они не торопятся выйти из магазинов, нет, отойдут куда-нибудь к батарее, присядут на подоконник, перебирая завязанные в платочек деньги. Когда-то это было целое состояние – на них можно было купить много чего. Например – пальто. А сейчас…» Тогда впервые со всей остротой встал вопрос о малообеспеченных. Причем, не только на Сахалине, но и по всей стране. «Верховный Совет РСФСР принял постановление о мерах по социальной защите малоимущих слоев населения в период либерализации цен. В постановлении предусмотрены мероприятия по усилению социальной защиты малоимущих слоев населения. В их числе: создание специализированных пунктов приема пищи и гарантированного обеспечения продуктами питания этой категории граждан, а также беременных женщин, кормящих матерей, в том числе по льготным ценам и бесплатно…» В этой связи «постановлением губернатора Сахалинской области В. Федорова создан департамент социальной защиты граждан. Начальником департамента назначен Борис Иванович Молодцов».

Острова в обоях

И все же то было время больших надежд и планов. В третьем номере – «Хочу быть похожим на Савву Морозова». Это директор Чеховского целлюлозно-бумажного завода Николай Гаврилюк дает интервью Герману Бычкову. Ключевое слово – приватизация. «Думаю, в конце января – начале февраля мы одними из первых на Сахалине приватизируем завод. Выкупим его в коллективную собственность, организуем акционерное общество закрытого типа… Мы все взвесили. Коллектив «дал добро». Мы выпустим акции на установленную нам сумму. Более половины акций должны принадлежать мне, остальные могут выкупить члены коллектива, желающие попробовать себя в бизнесе и участвовать в распределении прибыли. А кто не хочет – пусть получает свою заработную плату. – Готовы ли чеховские бумажники к либерализации цен? В частности, какая у них будет зарплата в 1992 году? – С учетом свободных цен рабочий должен в среднем получать минимум 5 тысяч рублей, инженерно-технический работник – 7-7,5 тысячи. – И они будут столько получать? – Да, если я стану хозяином завода». Планы у будущего хозяина были грандиозные – начиная от массового строительства жилья, завершая созданием собственного полиграфического комбината и выпуском обоев в Екатеринбурге и Саратове. В следующем номере похожий рассказ о задумках на Холмском ЦБЗ. Производство обоев там уже наладили, причем, по германской технологии. А теперь дело за приватизацией. Из 1131 работника только 32 высказалось против нее. Мечты, мечты… Их сопровождала такая вот честная реклама. «Уважаемые господа! Федерация ассоциаций и компаний Сахалина (ФАС) имеет честь поздравить всех сахалинцев и курильчан с Рождеством и Новым годом. Рынок идет, мужайтесь господа!»

Проблема католицизма

В канун Рождества область «посетил епископа Магаданский, Камчатский и Сахалинский, чья резиденция находится на колымской земле». «На встречах с творческой интеллигенцией, студентами, депутатами и журналистами владыка Аркадий рассказал о возрождении православия и о состоянии вверенных ему приходов. Особое место в его выступлениях было отведено католическому высшему духовенству, оголтелость которого, по словам епископа, перешла все границы». Однако, как пишет Ольга Васильева, «по правде говоря, меня, да, думаю, и других слушателей (судя по их недоуменным вопросам) борьба католицизма с православием взволновала мало. То ли потому, что в реальной жизни мы видим вокруг себя совсем другую борьбу, то ли потому что атеизм пустил в каждом из нас глубокие корни». Да, гораздо значимей для островитян тогда были другие проблемы. Например, «идея образования ДВР постепенно набирает материальную силу. Секретариат Дальневосточной республиканской партии выпускает брошюру с текстом конституции ДВР, которая была принята в 1920 году и сгорела в «штурмовых ночах» Спасска. Тираж брошюры – 10 тысяч экземпляров. В основном она будет распространяться на Сахалине и Курилах. Что ж, почитаем, может и понравится, объединит сторонников…» «Мы сумеем за себя постоять», – утверждает президент Дальневосточной ассоциации краев и областей Николай Данилюк. – «Если в Москве и дальше будут смотреть как на заштатную провинцию, то мы просто вынуждены будем пойти на создание Дальневосточной республики». Или вот еще момент негодования, прозвучавший на уже упомянутой встрече губернатора с охинцами. «– В ходе референдума в марте 1991 года одновременно проводился опрос общественного мнения по поводу открытия Сахалина, и большинство сахалинцев высказалось против. Почему проигнорировано наше мнение? – Нет ни одного самого высокого должностного лица, которому я не написал бы письма со ссылкой на результаты опроса и требованием закрыть Сахалин! Категорический отказ…» Вместе с тем в то время губернатор имел немало других прав. «В адрес губернатора Сахалинской области В. Федорова поступила телеграмма генерального директора «Дальрыбы» Ю. Москальцова. В ней содержится просьба пресечь обслуживание польских рыбопромысловых судов и их экипажей на Сахалине. Как известно, польские рыбаки ведут хищнический промысел минтая в Охотском море. Своим постановлением губернатор области запретил Корсаковскому и Холмскому морским портам, а также Южно-Сахалинскому аэропорту обслуживать польских рыбаков». И это была не шутка. Но все же ростки будущего пробивались «Знакомьтесь, корпорация «Эксон», которая может многое!». Да, уже тогда начинались проекты освоения шельфа с иностранным участием, вокруг которых разворачивалась нешуточная борьба – как в столице, так и непосредственно у нас в области. Речь шла даже о неком противостоянии «север-юг» – кому должно достаться больше выгод от шельфа. Тон противостоянию задавал «Сахалинморнефтегаз», который не был еще дочкой «Роснефти», поскольку «Роснефти» еще просто не было. И вот представитель «Эксона», специалист-исследователь Борис Земски «утверждает, что наибольшую выгоду для Сахалина и России сулит сотрудничество с «Эксоном» и «Содеко». «Могу сказать без тени сомнения – в нашем мире вряд ли найдется столь же мощная корпорация, как «Эксон», – уверен он. Так начинался известный проект «Сахалин-1». Правда, прежде чем он начал приносить реальную отдачу, прошло еще много-много лет…