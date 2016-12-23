Следком выясняет причины суицида 32-летнего сахалинца

Следком выясняет причины суицида 32-летнего островитянина, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ.

В холмское подразделение ведомства информация об обнаружении трупа в селе Яблочном поступила 3 января в 17:05. Во время осмотра места происшествия в доме на ул. Колхозной следователи пришли к выводу, что мужчина совершил самоубийство через повешение.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства, которые толкнули молодого сельчанина свести счеты с жизнью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.