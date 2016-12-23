Мобильный надзор

– Николай Александрович, расскажите об истории создания структуры.

– История образования института прокуратуры в России неразрывно связана с грандиозными реформами, которые проводил Петр I. Именно он пришел к выводу о необходимости создания органа для надзора за соблюдением законности. 12 января 1722 года император своим указом повелел «быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии прокурору, которые должны рапортовать генерал-прокурору».

Прошло уже 295 лет, но и по сей день прокуратура является органом, осуществляющим от имени государства надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов.

– Как часто в прокуратуру обращаются сахалинцы и курильчане?

– Количество обращений граждан растет с каждым годом. Люди приходят со своей болью, с проблемами, которые требуют вмешательства с позиции закона. Так, на личный прием ежегодно приходит более 7 тыс. посетителей. Мы используем и новые формы работы с населением. Например, мобильная приемная прокурора области в прошлом году осуществила 19 выездов в районы. Кроме того, для комплексного решения вопросов, с которыми к нам приходят люди, мы организовали совместные приемы. В них участвуют руководители правоохранительных органов региона, уполномоченные – по правам человека, по защите прав предпринимателей, детей, представители профсоюзных организаций и проч.

В прошлом году в Тымовском в прокуратуру обратился 86-летний участник трудового фронта. Пожилой мужчина долго жил в селе (Воскресеновка), которое еще в январе 2015 года было признано для этого непригодным. Местная власть не приняла меры по переселению ветерана. Прокурор района внес представление, по результатам рассмотрения которого гражданину дали благоустроенное жилье.

Часто к нам за помощью обращаются люди, проживающие в труднодоступных районах области, инвалиды, находящиеся в социальных учреждениях. Прокуроры выезжают в отдаленные города и села, в дома инвалидов и престарелых. Результатом одной из таких поездок стал ремонт крыши в доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов «Доброта» в Томари, здесь просушили помещения. До этого, несмотря на выделение средств из областного бюджета, ремонт кровли был выполнен не в полном объеме. Во время дождей крыша постоянно текла. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

– В условиях неблагоприятной экономической ситуации часто приходится слышать о задержках выплаты заработной платы.

– В данной сфере выявлено свыше 10 тыс. нарушений, для устранения которых принято более 7 тыс. актов прокурорского реагирования. По материалам прокурорских проверок в отношении нерадивых работодателей было возбуждено 20 уголовных дел, работникам выплачено 145 млн. рублей долга. В 2016 году нам удалось обеспечить выплату заработной платы работникам ФГУП «Тимирязевское», АО «Комсомолец», ООО «Восточная жемчужина» и других предприятий.

Неблагоприятной в связи с задержкой выплаты зарплаты остается ситуация на территории Южно-Сахалинска, Южно-Курильского, Смирныховского и Углегорского районов.

Хотелось бы отметить, что наша работа сводится не только к выявлению задолженности, но и к своевременному предупреждению нарушений трудовых прав в целом. Выявляются факты несоблюдения периодичности выплаты заработной платы, оплаты отпуска и окончательных расчетов при увольнении.

– Какое направление деятельности прокуратуры вы бы назвали приоритетным?

– Все направления деятельности органов прокуратуры важны для общества, в сфере нашего внимания находятся самые острые вопросы. Приоритетными остаются защита социальных и трудовых прав граждан, охрана и поддержка детей, соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, защита прав субъектов малого и среднего бизнеса, противодействие коррупции. Актуальным для нашего региона остается надзор за соблюдением законодательства в сфере водно-биологических ресурсов, за исполнением правовых норм о предоставлении дальневосточного гектара, о территориях опережающего социально-экономического развития. В 2017 году, объявленном годом экологии, прокуроры будут уделять еще большее внимания соблюдению природоохранного законодательства.

– Расскажите, какая работа ведется в сфере противодействия коррупции?

– В 2016 году органами прокуратуры области выявлено порядка двух тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Чаще всего коррупционеры скрывали (полностью или частично) сведения о доходах. Также среди прочего нами выявлялись случаи непринятия органами местного самоуправления отдельных нормативных правовых или правовых актов в сфере государственной гражданской и муниципальной службы.

По этим нарушениям было направлено порядка 90 исковых заявлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 340 лиц, возбуждено 28 уголовных дел.

Прокуратура предотвращает и выявляет конфликты интересов, необоснованные расходы чиновников. Один из последних примеров: региональный фонд социально-экономического развития «Сахалин XXI век» подарил заместителю главы администрации Холмского района более 1,5 млн рублей. На эти деньги уже бывшая чиновница купила себе в портовом городе квартиру. По иску прокурора суд вынес решение о признании сделки недействительной.

– Как прокуратура помогает силовикам бороться с преступностью?

– Мы анализируем состояние преступности, координируем деятельность правоохранительных органов. Преступлений в нашем регионе регистрируется меньше, чем 10 лет назад. Однако в 2016 году мы наблюдали рост преступности. Отчасти этому способствовало выявление более 600 фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Это преступление введено в Уголовный кодекс только со второй половины позапрошлого года. Благодаря нововведению в области на четверть снизилось число нарушений правил дорожного движения, в том числе со смертельным исходом.

Имеет место и распространение IT-криминала. На сегодняшний день четверть всех мошенничеств совершается посредством мобильной связи, а также через Интернет. А это, ни много ни мало, порядка 200 преступлений.

– Как повлияло на криминальную обстановку упразднение УФСКН России по Сахалинской области?

– Несмотря на упразднение Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, обстановка осталась контролируемой правоохранительными органами. В прошлом году зарегистрировано порядка 900 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 68 процентов из них – тяжкие и особо тяжкие. К уголовной ответственности привлечено более 460 человек.

– В последнее время особое внимание уделяется вопросам миграции иностранных граждан. Каким образом складывается судебная практика в Сахалинской области по данным преступлениям?

– С 2013 года законодатель ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства. Реальный срок может грозить теперь и за фиктивную постановку иностранцев на учет по месту пребывания в жилом помещении. Прокурорами поддержано государственное обвинение по 40 уголовным делам по указанным фактам. Суды в таких случаях назначают наказания от штрафа до лишения свободы.

В декабре прошлого года два года колонии получили два гражданина Узбекистана. Они за деньги подделывали миграционные карты, а также за деньги проставляли в паспортах отметки пограничных органов Российской Федерации.

– Попадают ли в сферу вашей защиты лица, которые совершили преступления и отбывают наказание?

– В 2012 году была учреждена Сахалинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В общей сложности в 2016 году в органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания, выявлено более 1,6 тыс. нарушений закона. Осужденные активно пользуются своим правом обратиться в прокуратуру. В прошлом году удовлетворено около 300 жалоб и заявлений по данным вопросам.

– Николай Александрович, для многих граждан основная функция прокуратуры – поддержание государственного обвинения. Какие еще вопросы входят в вашу компетенцию?

– Конечно, государственным обвинением полномочия прокуратуры не ограничиваются. Прокуроры надзирают за исполнением федерального законодательства, участвуют в рассмотрении гражданских, арбитражных дел, обращаются в суд с исками в защиту интересов граждан, государства, муниципальных образований.

Основанием для обращения прокурора в суд являются нарушения прав граждан в сфере трудовых отношений, защиты семьи, материнства, детства и другие. Посредством судебных решений, вынесенных по результатам рассмотрения исковых заявлений прокуроров, восстанавливаются права граждан различных категорий.

Например, в 2016 году в интересах несовершеннолетних органами прокуратуры направлено более 800 исков в суд, в том числе об обеспечении детей-сирот жильем.

Кроме того, часто прокуроры обжалуют бездействие органов местного самоуправления по ремонту дорог, ликвидации ветхого и аварийного жилья, обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. После рассмотрения исков прокуроры контролируют исполнение судебных решений.

– В чем заключается необходимость участия прокуроров в правотворческой деятельности?

– По нашим предложениям представители власти устраняют пробелы в правовом регулировании, принимают нормативные правовые акты в социальной, бюджетной сферах, в области противодействия коррупции и др.

Таких примеров много. В Сахалинской области раньше, чем в большинстве других регионов, не без нашего участия был принят региональный закон, регламентирующий порядок и процедуру увольнения лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия. Внесены изменения в порядок определения стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Это необходимо, чтобы признать гражданина малоимущим и предоставить ему муниципальное жилье.

– Что пожелаете своим коллегам?

– Хочу поздравить всех сотрудников органов прокуратуры области с профессиональным праздником и поблагодарить за проделанную работу, внесенный вклад в укрепление законности в регионе и за профессионализм. От всей души желаю здоровья и успехов в деле служения закону.