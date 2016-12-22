В сахалинский музей из Японии прибыл скелет динозавра

Точную копию скелета динозавра, найденного на Сахалине в период Карафуто, установили в областном краеведческом музее 10 января. Его создали специалисты японской компании «Гоби Саппорт Джапан».

- Груз дошел без повреждений. Вчера полностью закончили монтаж своими силами, установили скелет Nipponosaurus sachalinensis в витрине, которую заказали заранее. Он очень хорошо смотрится в общей экспозиции. Думаю, он поможет сформировать мировоззрение наших посетителей о прошлом Сахалина. В общем, музей сделал очень полезное приобретение, - рассказал РИА «Сахалин-Курилы» заведующий естественно-научным отделом музея Геннадий Матюшков.

Торжественная презентация реплики намечена на 19 января. К этому времени музейщики подготовят подробную аннотацию с информацией о месте обнаружения окаменелого скелета. Он найден на территории нынешнего Синегорска в 1934 году. Тогда же его вывезли в Японию. По оценкам специалистов, кости древнего животного пролежали в земле около 80-70 млн лет. В аннотацию также включат справочную информацию о семействе гадрозавров, травоядных динозавров, к которым относится и сахалинская находка.

Матюшков отметил, что реплика скелета появилась в музее благодаря главе региона.

- Он приходил к нам еще в 2015 году, мы рассказали ему о ситуации. Было принято решение выделить средства из бюджета, за что мы очень благодарны. В данный момент скелет Nipponosaurus sachalinensis – единственный в своем роде, он хранится в музее Университета Хоккайдо, - рассказал он.

Матюшков также сообщил, что ранее на Сахалине находили скелет еще одного ящера – плезиозавра. Возможно, в будущем можно будет разговаривать о приобретении и его точной копии.

- У специалистов музея есть еще одна идея. В Японии могут изготовить реконструкцию и самого тела динозавра. По стоимости это намного дешевле, чем производство реплики. Его делают из стеклопластика, так что экспонировать его можно даже на улице. Его можно было бы установить в музейном сквере. Это помогло бы жителям и гостям области сформировать представление о прошлом острова, о том, какие животные здесь обитали миллионы лет назад. В Японии такие экспозиции на территории музеев встречаются очень часто, - поделился Матюшков.