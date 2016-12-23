Председатель Совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра вошел в общественный совет при Минвостокразвития, сообщает пресс-служба ВГК.

Состав общественного органа полностью обновился. Из прежних участников остались лишь двое. На 32 места претендовали 139 человек (четыре кандидата на место).

В Общественной палате РФ отметили, что такого повышенного интереса к участию в формировании данной структуры при министерстве ещё не было.

Помимо Мисевры Сахалин в Минвостокразвития будут представлять ещё два человека – Виталий Афанасьев из Центра социальных инициатив Сахалина и Курил и Владимир Иконников от Братства Александра Невского.

Общественный совет при Минвостокразвития - постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля. Он рассматривает проекты общественно значимых нормативных правовых актов и других документов, разрабатываемых министерством. Кроме того, совет имеет право участвовать в мониторинге качества оказания госуслуг, антикоррупционной работе, оценке эффективности госзакупок и кадровой работе Минвостокразвития.

Состав совета избран на два года. Первое заседание, с которого пойдёт отсчёт времени, состоится в январе. На нём выберут председателя и определят план работы. Сейчас активно идет процесс формирования предложений.