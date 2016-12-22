На Сахалине сотрудникам предприятия не выплатили более 20 млн рублей
На Сахалине сотрудникам ООО «Спецаэрострой» два года не выплачивали заработную плату. Сумма задолженности превысила 20 млн рублей.
Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора предприятия. По версии следствия, он с января 2014 года по декабрь 2015 года не выплачивал 143 работникам заработную плату, из-за чего перед ними образовался миллионный долг. При этом финансовое состояние компании позволяло его погасить.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.
Корыстному работодателю грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет. Он также может быть наказан принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на этот срок.
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