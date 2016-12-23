Чехов-центр вышел в WhatsApp и Viber

Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе театра, достаточно добавить телефон +7-929-444-99-33 в список контактов. По мнению руководства учреждения культуры, это позволит театру стать максимально открытым для своих зрителей.

- Сегодня очень популярно общение в мессенджерах, и современному человеку зачастую проще написать сообщение, чем позвонить. Именно поэтому мы предлагаем получить ответ на свой вопрос, поделиться мнением о просмотренном спектакле или же посоветоваться, на какую постановку сходить, посредством мобильных сообщений, - отметила директор Чехов-центра Елена Худайбердиева.

Оперативно ответить зрителям в театре смогут с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.