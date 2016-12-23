Страшная авария произошла сегодня утром в Макаровском районе. В результате ДТП погибло пять человек и один получил травмы различной степени тяжести.

Новые автобусы в Невельске

Жителей Невельского района будут перевозить новые пассажирские автобусы белорусского производства. В местную транспортную компанию уже поступило три единицы, ожидается еще четыре.

Новый самолет Авроры

Шикотан и Парамушир станут доступнее. Сообщение с отдаленными Курильскими островами теперь более надежное благодаря новому воздушному судну, поступившему в парк авиакомпании «Аврора».

Дальневосточный гектар

Поправки к закону о «дальневосточном гектаре» внесены в конце прошлого года. Они предусматривают, в том числе, и возможность для регионов законодательно определять территории, в границах которых в бесплатное пользование земля предоставляться не может. О доработках инициативы свободной земли говорят и ученые.

Ремонт дома в Быкове

Жители одного из домов поселка Быков в Долинском районе бьют тревогу. Их очередь на капитальный ремонт подойдет только в 2030-м году. К этому сроку многие боятся потерять здоровье.

Штормовое от МЧС

Сильная метель ожидается на территории четырёх районов Сахалинской области. По сообщению островного управления МЧС, непогода разгуляется вечером 11 января. И затронет Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский районы.

Выпуск маралов

Ровно месяц прошел с начала карантина, в котором находились маралы, привезенные накануне на Сахалин из Алтайского края. Раньше этот вид благородных оленей на островах не встречался. И теперь, когда животные окрепли, их выпустили на новую большую территорию.

Выставка декоративно-прикладного творчества

Юные сахалинцы представили свои лучшие произведения на выставке-конкурсе детского декоративно-прикладного искусства. В областном художественном музее их работы смогли оценить все желающие.