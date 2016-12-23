Центр внимания. Выпуск от 11 января
В этом выпуске: ДТП со смертельным исходом, повышенная безопасность, новоселье в лесу, на всех языках мира, спорт и другие новости.
ДТП в Макарове
Страшная авария произошла сегодня утром в Макаровском районе. В результате ДТП погибло пять человек и один получил травмы различной степени тяжести.
Новые автобусы в Невельске
Жителей Невельского района будут перевозить новые пассажирские автобусы белорусского производства. В местную транспортную компанию уже поступило три единицы, ожидается еще четыре.
Новый самолет Авроры
Шикотан и Парамушир станут доступнее. Сообщение с отдаленными Курильскими островами теперь более надежное благодаря новому воздушному судну, поступившему в парк авиакомпании «Аврора».
Дальневосточный гектар
Поправки к закону о «дальневосточном гектаре» внесены в конце прошлого года. Они предусматривают, в том числе, и возможность для регионов законодательно определять территории, в границах которых в бесплатное пользование земля предоставляться не может. О доработках инициативы свободной земли говорят и ученые.
Ремонт дома в Быкове
Жители одного из домов поселка Быков в Долинском районе бьют тревогу. Их очередь на капитальный ремонт подойдет только в 2030-м году. К этому сроку многие боятся потерять здоровье.
Штормовое от МЧС
Сильная метель ожидается на территории четырёх районов Сахалинской области. По сообщению островного управления МЧС, непогода разгуляется вечером 11 января. И затронет Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский районы.
Выпуск маралов
Ровно месяц прошел с начала карантина, в котором находились маралы, привезенные накануне на Сахалин из Алтайского края. Раньше этот вид благородных оленей на островах не встречался. И теперь, когда животные окрепли, их выпустили на новую большую территорию.
Выставка декоративно-прикладного творчества
Юные сахалинцы представили свои лучшие произведения на выставке-конкурсе детского декоративно-прикладного искусства. В областном художественном музее их работы смогли оценить все желающие.
Международный день спасибо
«Спасибо, аригато, дзякуй». Сегодня отмечается международный день «спасибо». Это слово появилось на Руси в шестнадцатом веке. На Сахалине благодарность можно услышать на нескольких десятках языках.
Баскетбол во Владивостоке
Баскетбольный клуб «Сахалин» вернулся с победой из Владивостока. Накануне островитяне встретились с командой «Спартак-Приморье» в рамках Чемпионата российской Суперлиги.
Троевластие на льду
На Сахалине состоялись матчи 7 и 8 туров областного Первенства Детской хоккейной Лиги. Первые игры после новогодних праздников прошли без лидеров соревнований - команды «Ногликские медведи».
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