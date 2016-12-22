Сахалинцев приглашают на семейные старты

Семейные старты, посвященные 70-летию образования Сахалинской области, пройдут 29 января в Новоалександровске.

К участию приглашаются семьи с детьми от 7 до 12 лет. Командам предстоит преодолеть увлекательные спортивные испытания. В программе - передача эстафетной палочки, эстафеты с ведением мяча, с надувным шаром, лопанье воздушных шаров, прыжки в мешках, бег в гимнастических обручах, прыжки в длину, поднятие гирь и др. Зрители смогут проявить свою эрудицию в отгадывании загадок спортивной тематики.

Организаторы - областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, региональное отделение Союза женщин России, Ассамблея народов Сахалинской области, Совет отцов Южно-Сахалинска.

Мероприятие состоится в школе №32. Начало в 10:00. Победители и призеры получат грамоты и сладкие призы.

Желающим стать участниками стартов нужно зарегистрироваться на МААМ.