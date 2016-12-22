На Сахалине поздравляют с 53-летием Леонида Кима
Сегодня день рождения отмечает один из самых известных не только на Сахалине мастеров восточных единоборств Леонид Ким.
Свои поздравления в связи с 53-летием директора спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств и председателя региональной федерации каратэ направило министерство спорта и молодежной политики.
Обладатель четвертого дана по каратэ-до сётокан и шестого дана по тхэквондо, кандидат в мастера спорта СССР и России, отличник физической культуры и спорта более четверти века отдал воспитанию юных талантов. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и спорта Сахалинского госуниверситета имеет звания тренера-преподавателя высшей категории, судьи всероссийской категории по каратэ. 12 лет Леонид Ким возглавляет знаменитую сахалинскую школу восточных видов единоборств, которая воспитала не один десяток победителей турниров самого высокого уровня.
В активе Леонида Кима, кроме спортивных достижений, ряд высоких государственных и ведомственных наград. В разные годы он был удостоен грамоты госкомитета России за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области, медали «50 лет Комитету по физической культуре и спорту Сахалинской области», почетной грамоты областной Думы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Сахалинской области, медали «80 лет Госкомспорту России», медали олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», грамоты и памятной медали президента РФ «За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи» (2014) и др.
Мастер спорта России по каратэ, тренер-преподаватель СДЮСШОР ВВЕ Александр Рим пришел в группу Леонида Кима десятилетним мальчиком и с тех пор уже 20 лет занимается под его руководством.
- Он очень грамотный тренер. Под его началом я становился неоднократным чемпионом Дальнего Востока, входил в число лучших спортсменов России. Помимо воспитания бойцовских качеств, он сыграл большую роль в моем становлении как личности, - поделился Александр Рим.
Замдиректора СДЮСШОР ВВЕ Григорий Ефремов с Леонидом Кимом работает с 1996 года.
- Приехав из Комсомольска-на-Амуре, я пришел в федерацию каратэ Сахалинской области, чтобы продолжить тренировки. Наше знакомство произошло в спортивном зале. Леонид Александрович стоял у истоков развития этого вида спорта на Сахалине. В то время было не лучшее положение в стране. Можно сказать, работа велась на чистом энтузиазме. Леонид Александрович тащил на себе и организационную, и тренерскую работу, команды возил на соревнования. Он всегда стремился и продолжает это делать, чтобы тренеры были квалифицированные. Он нас всех отправил учиться, в дальнейшем заставил проходить всевозможные курсы повышения квалификации. В целом тот коллектив, который он собрал вокруг себя, очень боеспособный, - рассказал Григорий Ефремов.
Воспоминаниями поделился и мастер спорта международного класса, тренер-преподаватель СДЮСШОР ВВЕ Расул Керимов.
- Первый раз я Леонида Александровича встретил на своем первом турнире в Холмске. Это был 1996 год, мне было всего 8 лет, и уже тогда я знал, что Леонид Александрович большой человек, что он приложил немало усилий для развития каратэ на Сахалине. Для меня он служил примером и эталоном. Я часто приезжал на тренировочные сборы, которыми руководил Леонид Александрович. Тренировки под его началом помогали добиваться хороших результатов. В 2000 году наша команда выиграла очень много медалей во Владивостоке. Это был мой первый выездной турнир. В 2006 году я переехал в Южно-Сахалинск, где продолжил заниматься с моим учителем. Бронза чемпионата России, золото чемпионата России среди студентов – это наши победы. Он создал нам хорошие условия тренировок и труда, - рассказал он.
По словам мастера спорта России, тренера-преподавателя Алексея Новикова, он многим обязан Леониду Киму в своем становлении как спортсмена.
- Он очень добрый и отзывчивый человек, всегда поможет в трудную минуту. Крепкого здоровья, удачи и сил, чтобы добиться поставленной цели, - пожелал Алексей Новиков.
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