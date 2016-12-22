На Сахалине поздравляют с 53-летием Леонида Кима

Свои поздравления в связи с 53-летием директора спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств и председателя региональной федерации каратэ направило министерство спорта и молодежной политики.

В активе Леонида Кима, кроме спортивных достижений, ряд высоких государственных и ведомственных наград. В разные годы он был удостоен грамоты госкомитета России за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области, медали «50 лет Комитету по физической культуре и спорту Сахалинской области», почетной грамоты областной Думы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Сахалинской области, медали «80 лет Госкомспорту России», медали олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», грамоты и памятной медали президента РФ «За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи» (2014) и др.

Обладатель четвертого дана по каратэ-до сётокан и шестого дана по тхэквондо, кандидат в мастера спорта СССР и России, отличник физической культуры и спорта более четверти века отдал воспитанию юных талантов. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и спорта Сахалинского госуниверситета имеет звания тренера-преподавателя высшей категории, судьи всероссийской категории по каратэ. 12 лет Леонид Ким возглавляет знаменитую сахалинскую школу восточных видов единоборств, которая воспитала не один десяток победителей турниров самого высокого уровня.

Мастер спорта России по каратэ, тренер-преподаватель СДЮСШОР ВВЕ Александр Рим пришел в группу Леонида Кима десятилетним мальчиком и с тех пор уже 20 лет занимается под его руководством.

- Он очень грамотный тренер. Под его началом я становился неоднократным чемпионом Дальнего Востока, входил в число лучших спортсменов России. Помимо воспитания бойцовских качеств, он сыграл большую роль в моем становлении как личности, - поделился Александр Рим.

Замдиректора СДЮСШОР ВВЕ Григорий Ефремов с Леонидом Кимом работает с 1996 года.

- Приехав из Комсомольска-на-Амуре, я пришел в федерацию каратэ Сахалинской области, чтобы продолжить тренировки. Наше знакомство произошло в спортивном зале. Леонид Александрович стоял у истоков развития этого вида спорта на Сахалине. В то время было не лучшее положение в стране. Можно сказать, работа велась на чистом энтузиазме. Леонид Александрович тащил на себе и организационную, и тренерскую работу, команды возил на соревнования. Он всегда стремился и продолжает это делать, чтобы тренеры были квалифицированные. Он нас всех отправил учиться, в дальнейшем заставил проходить всевозможные курсы повышения квалификации. В целом тот коллектив, который он собрал вокруг себя, очень боеспособный, - рассказал Григорий Ефремов.

Воспоминаниями поделился и мастер спорта международного класса, тренер-преподаватель СДЮСШОР ВВЕ Расул Керимов.

- Первый раз я Леонида Александровича встретил на своем первом турнире в Холмске. Это был 1996 год, мне было всего 8 лет, и уже тогда я знал, что Леонид Александрович большой человек, что он приложил немало усилий для развития каратэ на Сахалине. Для меня он служил примером и эталоном. Я часто приезжал на тренировочные сборы, которыми руководил Леонид Александрович. Тренировки под его началом помогали добиваться хороших результатов. В 2000 году наша команда выиграла очень много медалей во Владивостоке. Это был мой первый выездной турнир. В 2006 году я переехал в Южно-Сахалинск, где продолжил заниматься с моим учителем. Бронза чемпионата России, золото чемпионата России среди студентов – это наши победы. Он создал нам хорошие условия тренировок и труда, - рассказал он.

По словам мастера спорта России, тренера-преподавателя Алексея Новикова, он многим обязан Леониду Киму в своем становлении как спортсмена.

- Он очень добрый и отзывчивый человек, всегда поможет в трудную минуту. Крепкого здоровья, удачи и сил, чтобы добиться поставленной цели, - пожелал Алексей Новиков.