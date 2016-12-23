На всех языках мира
«Спасибо, аригато, дзякуй». Сегодня отмечается международный день «спасибо». Это слово появилось на Руси в шестнадцатом веке. На Сахалине благодарность можно услышать на нескольких десятках языках.
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«Спасибо, аригато, дзякуй». Сегодня отмечается международный день «спасибо». Это слово появилось на Руси в шестнадцатом веке. На Сахалине благодарность можно услышать на нескольких десятках языках.
Олег Мисевра вошел в общественный совет при Минвостокразвития
Иконникову следовало бы Общественную палату двигать, развивать её деятельность, а нешмыгать из совета в совет.
В Южно-Сахалинске автовладельцы устроили парковку на перекрестке
Правило гласит: ширина полосы вблизи пешеходного перехода для одного направления не должна быть уже трех метров. От Ауди до разделительной полосы явно намного меньше.
Автохам в Южно-Сахалинске заблокировал две машины и ушел
Зачем номера замазали? Че за новость такая? Хотите огласки - не замазывайте номера. Тем более, что это сообщение о нарушении - чего вы боитесь? Вы по закону име...
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