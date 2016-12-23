Следком проверяет обстоятельства смертельного ДТП на Сахалине

Следком начал доследственную проверку по ДТП с пятью жертвами в Макаровском районе, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ.

Ведомство усматривает в деятельности Поронайской ЦРБ признаки преступления по части 3 статьи 238 УК РФ. В том числе, оказание услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц. Проведение проверки находится на контроле в следственном управлении.

По факту ДТП полицией Макаровского района возбуждено уголовное дело.

Напомним, 11 января в 08:20 на 203 км дороги Южно-Сахалинск - Оха в Макаровском районе водитель Hyunday Mighty, двигаясь с юга на север, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Toyace. В результате вторая иномарка выехала на встречную полосу движения, где врезалась в движущийся по своей полосе движения каретой скорой помощи Поронайской ЦРБ. В ней находились двое пациентов и фельдшер, сопровождавшая людей в лечебное учреждение областного центра. При столкновении УАЗ выкинуло на правую обочину дороги, и он загорелся.

В результате ДТП водитель УАЗа и три пассажира, а также водитель Toyota Toyace погибли на месте. Фельдшер Поронайской ЦРБ и водитель Hyunday Mighty получили телесные повреждения и госпитализированы в медучреждение.