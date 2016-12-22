Семьи погибших в ДТП сахалинцев получат до 1 млн рублей

Семьи погибших в ДТП в Макаровском районе получат до 1 млн рублей и пострадавшие - до 200 тыс. рублей, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

По поручению губернатора Олега Кожемяко министерство социальной защиты выплатит материальную помощь уже на этой неделе.

Напомним, 11 января в 08:20 на дороге Южно-Сахалинск - Оха в районе макаровского села Поречье произошла крупная авария с участием двух грузовиков и санитарного автомобиля. Одна из грузовых машин выехала на встречную полосу и врезалась в карету скорой помощи. Медицинский УАЗ от столкновения загорелся, и в огне погибли оба водителя, а также находившиеся в санитарном транспорте два пациента и сопровождающий.

Выжившую в ДТП медсестру Ольгу Баранову срочно доставили в Макаровскую ЦРБ.

- Состояние пациентки средней тяжести, она в сознании. С учетом полученной психотравмы принято решение о ее эвакуации в областную больницу для дальнейшего дообследования и проведения терапии, - пояснил прибывший в Макаров главный врач Сахалинской областной больницы Александр Бейфус.

Сгоревший в аварии санитарный автомобиль принадлежал Поронайской ЦРБ. Как рассказал ее главный врач Вячеслав Кучеренко, машина перевозила пациентов в областную больницу в Южно-Сахалинске. Одному из них требовалась операция, другому – консультация.

– 45-летний водитель Алексей Белоус часто выезжал в подобные командировки и имел большой опыт работы, он настоящий профессионал своего дела. Но в этой ситуации, когда на встречную полосу внезапно выскочил грузовик, он оказался бессилен что-либо предпринять, - отметил главврач.

У Алексея Белоуса осталось трое детей, в том числе двое несовершеннолетних. По решению губернатора, который в Макарове встретился с его вдовой, семье окажут адресную социальную помощь. Дополнительная поддержка обещана и Ольге Барановой.

- Женщина пережила сильнейший стресс и сейчас нуждается, прежде всего, в квалифицированной медицинской и психологической помощи, которую ей решено оказать в областной больнице, - сказал Олег Кожемяко. – Кроме того выяснилось, что у нее есть сложности с жильем. Поэтому в ближайшей перспективе ей будет выделена квартира в арендном доме.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Ход расследования на личном контроле держит Олег Кожемяко.