Галушка: устойчивое развитие экономики в ДФО невозможно без качественной социальной сферы

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка считает, что устойчивое развитие экономики на Дальнем Востоке невозможно без качественной социальной сферы. Об этом он заявил, выступая в рамках «правительственного часа» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Говоря об улучшении качества жизни на Дальнем Востоке, глава Минвостокразвития отметил, что уже есть хорошие, позитивные подвижки и в этом направлении: в сфере образования, здравоохранения, улучшения жилищных условий.

- Во всех регионах Дальнего Востока обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На Дальнем Востоке на 8% снизилась смертность от болезней системы кровообращения и дорожно-транспортных происшествий, на 16 процентов -младенческая смертность, - проинформировал депутатов Александр Галушка, - Только за один год 10 процентов семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся, улучшили жилищные условия. Но этого явно недостаточно. Проблем на Дальнем Востоке много.

Как показывают регулярные встречи с людьми и социологические опросы, дальневосточников волнуют проблемы здравоохранения, дороговизна и низкое качество жилья и жилищно-коммунальных услуг, плохая транспортная доступность. Как подчеркнул министр, для того чтобы эти и многие другие проблемы, которые есть на Дальнем Востоке, решались, Правительством Российской Федерации в уходящем году приняты два принципиальных и системных решения. Первое решение связано с созданием специальных разделов по опережающему развитию Дальнего Востока в государственных и федеральных целевых программах.

- Постановление правительства установило требование к такому разделу. Оно должно обеспечивать опережающее развитие Дальнего Востока. Дано понятие, что такое опережающее развитие - это развитие, при котором положение дел в соответствующей сфере становится выше среднероссийского, определено, что в этом специальном разделе должны быть цели, которые это отражают, мероприятия и соответствующее финансирование, - сказал министр, уточнив, что такие «дальневосточные разделы» должны появиться в 27 государственных программах.

Аналогичный порядок был утверждён правительством Российской Федерации для государственных компаний, госкорпораций и компаний с государственным участием.

- Очевидно, это позволит нам и консолидировать и направить государственный ресурс на актуальные проблемы развития Дальнего Востока, - акцентировал внимание депутатов Александр Галушка.

Он отметил, что речь идет, в том числе о расширении территории действия плоского тарифа компании «Аэрофлот» на авиаперевозки, льготной ипотечной программе для дальневосточников со стороны АИЖК, а также льготных условиях перевозки дальневосточных грузов по линии РЖД.

Также глава Минвостокразвития отметил три механизма по развитию конкретных дальневосточных территорий, которые реализуются министерством в связке с данными системными решениями: программу развития приграничных территорий, в которой фактически установлен запрет на сокращение объектов социальной инфраструктуры (ФАПов, школ) на таких территориях, программу развития Курильских островов и комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре.