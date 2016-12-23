Новые механизмы развития привлекли в ДФО 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций

Глава Минвостокразвития Александр Галушка рассказал о результатах внедрения новых инструментов развития макрорегиона – территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба ведомства.

- Благодаря этим новым механизмам на Дальний Восток привлечено 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций, из которых 93% – это частные инвестиции, а 7% – государственные вложения. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы получаем 13 рублей частных вложений. Это одно из лучших значений эффективности применения бюджетных денег, - сказал министр, выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме Федерального собрания РФ.

По словам Александра Галушки, за суммой в 1,3 трлн стоят 475 инвестиционных проектов.

- Это новые заводы и фабрики, новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы на Дальнем Востоке со сроком реализации до 2025 года. В этих рамках создается 80 тыс. рабочих мест. Важно, что эти новые инвестиции еще и диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 73% из них не связаны с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие производства, логистика, сельское хозяйство, туризм, - подчеркнул министр.

В 2016 году в рамках новых инструментов запущено 25 предприятий. В их числе - завод по производству тепло- и звукоизоляционных материалов в Хабаровском крае, первая очередь крупнейшего на Дальнем Востоке животноводческого комплекса, производственно-логистический центр и спортивно-туристический парк в Приморском крае, завод по производству цемента в Амурской области, тепличные комплексы на Сахалине, в Хабаровском крае и Якутии, первая очередь Инаглинского угольного ГОКа в Якутии, аквапарк на Камчатке.

- Мы понимаем, что это только первый этап. В 2017 году таких новых предприятий будет запущено 50, а совокупно в ближайшие три года - более 280 предприятий с 34 тыс. новых рабочих мест, - акцентировал внимание глава Минвостокразвития.

Как отметил министр, в федеральном бюджете, принятом в конце прошлого года, на эти цели предусмотрено 56 млрд бюджетных инвестиций.

- Привлеченные за год с небольшим инвестиции на Дальний Восток – это не разовая акция. Для того, чтобы это было так, правительством России создана и впервые в 2016 году заработала особая система институтов развития Дальнего Востока, - отметил Галушка.