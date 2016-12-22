Облсуд Сахалина не нашел оснований для рассмотрения жалобы Хорошавиных

Суд Сахалинской области не нашел оснований для рассмотрения президиумом областного суда кассационной жалобы семьи экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина на решение суда об отчуждении имущества. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного суда.

Согласно положениям статьи 387 Гражданского процессуального кодекса РФ, основаниями для отмены или изменения вступивших в законную силу судебных постановлений нижестоящих судов могут выступать лишь ошибки в толковании и применении закона, повлиявшие на исход дела, без исправления которых невозможны эффективное восстановление и защита нарушенных прав и свобод, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Судья Сахалинского областного суда таких нарушений не усмотрел, поэтому в передаче кассационных жалоб семьи Хорошавина для рассмотрения в судебном заседании президиума Сахалинского областного суда отказано.

Представителям и членам семьи Хорошавина разъяснено, что они могут обжаловать судебные постановления в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.

Суд Южно-Сахалинска 20 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд рублей, как не подтвержденного официальными доходами. Речь идет о квартирах в Москве, доме на Рублевском шоссе, денежных средствах и ювелирных изделиях.