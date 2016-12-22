Глава комитета Госдумы призвал принять отдельный закон о развитии Дальнего Востока

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов считает необходимым принять отдельный федеральный закон о социально-экономическом развитии Дальнего Востока.

- Сегодня мы как никогда близки к принятию федерального закона об ускоренном социально-экономическом развитии Дальнего Востока, такой закон объективно нужен, - заявил он, выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме с участием главы Минвостокразвития Александра Галушки.

Министр согласился с предложением главы думского комитета.

- Мы сегодня, в начале 2017 года, на наш взгляд, подошли к этому (к разработке отдельного законопроекта о развитии Дальнего Востока), предпосылки и условия созданы, - сказал Галушка.

- Если мы посмотрим на тот корпус законодательных и нормативно-правовых актов, которые у нас сегодня есть и которые определяют особенности предоставления земли на Дальнем Востоке, установления там цен на электроэнергию, создания территорий опережающего развития, свободного порта, особенности осуществления регулирования экономической деятельности, то по совокупности они претендуют на самостоятельный федеральный закон, - подчеркнул глава ведомства. Галушка уверен, что такого рода решение подвело бы развитие Дальнего Востока к более прочной и надежной законодательной базе.