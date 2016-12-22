От южносахалинцев ждут социальные проекты

Более 2,2 млн рублей в этом году составляет сумма финансирования конкурса социальных проектов «Мы и наш город».

Максимальный размер субсидии на один грант равен 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска. Прием заявок на получение муниципального гранта начинается 13 января. К участию приглашаются некоммерческие организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и территориальные общественные самоуправления, работающие в областном центре не менее года, а также инициативные горожане старше 18 лет.

Приоритетные направления для предоставления грантов:

профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства и детства; повышение качества жизни пенсионеров

социальная адаптация инвалидов; молодежная политика; допризывная подготовка

развитие благотворительной и волонтерской деятельности и др.

Заявки принимаются до 6 февраля в управлении внутренней политики администрации Южно-Сахалинска (ул. Карла Маркса, 51, каб. 211, 214).

От участников принимается не более двух проектов по различным направлениям. Презентация социальных проектов пройдет в феврале 2017 года, итоги будут подведены в марте, а их реализация состоится до конца ноября.

Отметим, что за 15 лет существования конкурса профинансировано более 200 социально значимых инициатив в области образования, патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья, культуры, спорта, защиты окружающей среды. К примеру, в 2016 году из 20 поданных заявок половина была одобрена. Среди них такие проекты, как «Сахалинский день морей», «Старшее поколение - вторая молодость», «Не стареют душой ветераны», «Школа спасения».

Дополнительную информацию о проведении конкурса «Мы и наш город» можно получить по телефонам: 300-814 (доб. 1, 7), 300-814 (доб. 3). Электронная почта: t.kononenko@yuzhno-sakh.ru, t.pervuhina@yuzhno-sakh.ru.