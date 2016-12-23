В Восточном военном округе подвели итоги осенней призывной кампании

В рамках призывной кампании «Осень-2016» войска Восточного военного округа пополнили свыше 24 тыс. новобранцев, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» глава пресс-службы ведомства Александр Гордеев.

Итоги осеннего призыва озвучили на видеоконференции под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова. В совещании приняли участие представители штабов военных округов, заместители глав всех регионов РФ, военные комиссары субъектов РФ.

О результатах кампании на Дальнем Востоке доложил заместитель начальника штаба ВВО полковник Вячеслав Кулькин. По его информации, округ в полном объеме выполнил задание Генштаба по призыву на военную службу. Из военных комиссариатов округа на комплектование войск направлено 10 тыс. 240 новобранцев. Над этим работали 11 призывных комиссий субъектов РФ и 243 призывные комиссии муниципальных образований. Для проведения медицинского освидетельствования привлекалось 1865 врачей-специалистов. На заседаниях призывных комиссий присутствовало более 460 родителей и 110 представителей общественных организаций.

Воинские перевозки молодого пополнения и младших специалистов осуществлялись железнодорожным, воздушным и морским транспортом в составе более чем 600 команд. При этом они завершены в установленные сроки без происшествий и преступлений.