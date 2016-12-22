Солнцевский разрез на Сахалине дал 4 млн тонн угля в 2016 году

4 млн тонн угля добыли на Солнцевском угольном разрезе (СУР) Сахалина в ушедшем году, сообщают «Углегорские новости» со ссылкой на исполнительного директора предприятия Игоря Ковача.

Годовая планка в 3,5 млн тонн была достигнута в начале декабря, а под конец месяца Восточная горнорудная компания (ВГК), реализующая проект развития угледобычи в Углегорском районе, поставила новый рекорд в 4 млн тонн. Столько же планируется добыть в 2017-м. Коэффициент вскрыши увеличится. На разрез поставят новую технику – вспомогательные бульдозеры и погрузчики.

— Мы уже не раз говорили, что наши достижения стали возможны благодаря согласованной работе всего коллектива и приобретению новой техники. На сегодняшний день на предприятии трудятся 20 БелАЗов грузоподъёмностью 220 тонн, три экскаватора японских компаний Komatsu и Hitachi — каждый с объёмом ковша 23 кубометра. Новая техника открыла новые горизонты. Водителей и машинистов обучили управлению этими гигантами, и вот результат — план перевыполнен, - отметил Ковач.

Согласно проекту угледобычи, СУР и морской порт Шахтёрска модернизируются. Кроме того, будет построен самый длинный в России конвейер между разрезом и портом для доставки угля к морским воротам района. ВГК намерена нарастить добычу твёрдого топлива до 10–12 млн тонн в год. Это приведёт к созданию новых рабочих мест, повышению налоговой отдачи в бюджеты всех уровней. Для осуществления планов крупнейшей угольной компании острова в производство придётся вложить десятки миллиардов рублей. Предприятие позаботится и об экологии. На сегодняшний день руководство компании требует от каждого перевозчика угля оборудовать самосвалы тентами. Кроме того, весной на разрезе планируется установить и запустить станцию очистки воды. На её приобретение и монтаж направят 42 млн рублей.