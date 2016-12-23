В Южно-Сахалинске возобновляют ярмарки выходного дня

В Южно-Сахалинске продолжит работу традиционная ярмарка выходного дня.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации областного центра, в новом году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» на ул. Ленина будут работать с 20 января до конца декабря.

График работы останется прежним. Горожан ждут каждую пятницу с 10:00 до 18:00, по субботам - с 09:00 до 15:00.

Напомним, традиционно на ярмарке свою продукцию представляют товаропроизводители Южно-Сахалинска и районов области. В зимний период основной ассортимент составят рыба и мясо. Продукцию можно купить с минимальной торговой наценкой.

Власти областного центра продолжат выездные ярмарки в планировочных районах города. Об их работе будет сообщено дополнительно.