Полиция просит помочь в поиске 33-летнего сахалинца

Полиция Холмского района разыскивает Александра Юрьевича Сушкова, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

Молодой человек ушел из дому 24 декабря 2016 года в 23:00 и не вернулся. Родные жителя портового города до настоящего времени не располагают никакими данными о его местонахождении.

Полиция просит всех, кому известно что-либо о местонахождении молодого человека, сообщить в дежурную часть по телефону 780-735 или обратиться в холмское подразделение ведомства.

Данные Александра Сушкова. Он родился 7 мая 1983 года. Приметы: на вид 33 года, рост 170 см, глаза серые, волосы темно-русые, стрижка короткая. На момент ухода был одет в теплую зимнюю куртку черного цвета с капюшоном, спортивные брюки серого цвета, черную вязаную шапку. На нем были ботинки серого цвета на шнурках.